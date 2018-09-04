Австрийцев будут целый год знакомить с украинской культурой

Президент Петр Порошенко и австрийский канцлер Себастьян Курц договорились провести год украинской культуры в Австрии. Как сообщает "Европейская правда", межгосударственное мероприятие состоится в следующем году.

"Мы договорились, что 2019 год мы провозгласим годом украинской культуры в Австрии. Культурная дипломатия является очень надежным и эффективным инструментом для развития отношений между нашими народами", – заявил Порошенко на совместной пресс-конференции после личной встречи с Курцем.

Президент уверен, что данная инициатива сблизит украинский и австрийский народы.

"Обоим народам это принесет положительную выгоду", – прокомментировал инициативу Курц.

После встречи с глазу на глаз состоятся украинско-австрийские переговоры в расширенном формате.

Напомним, что официальный визит канцлера Австрии в Украину начался 4 сентября.

Как сообщалось, перед началом состоявшейся в Мариинском дворце встречи Курц сделал запись в Книге почетных гостей.

Кроме того, еще в начале года Курц подтвердил, что у Австрии есть серьезный экономический интерес к Украине.