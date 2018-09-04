Австрийцев будут целый год знакомить с украинской культурой

Сегодня, 12:35

Данная инициатива должна сблизить украинский и австрийский народы

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко и австрийский канцлер Себастьян Курц договорились провести год украинской культуры в Австрии. Как сообщает "Европейская правда", межгосударственное мероприятие состоится в следующем году.

"Мы договорились, что 2019 год мы провозгласим годом украинской культуры в Австрии. Культурная дипломатия является очень надежным и эффективным инструментом для развития отношений между нашими народами", – заявил Порошенко на совместной пресс-конференции после личной встречи с Курцем.

Президент уверен, что данная инициатива сблизит украинский и австрийский народы.

"Обоим народам это принесет положительную выгоду", – прокомментировал инициативу Курц.

После встречи с глазу на глаз состоятся украинско-австрийские переговоры в расширенном формате.

Напомним, что официальный визит канцлера Австрии в Украину начался 4 сентября.

Как сообщалось, перед началом состоявшейся в Мариинском дворце встречи Курц сделал запись в Книге почетных гостей.

Кроме того, еще в начале года Курц подтвердил, что у Австрии есть серьезный экономический интерес к Украине.
Австрия, Порошенко, Украина, Курц

Вы сейчас просматриваете новость "Австрийцев будут целый год знакомить с украинской культурой". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Европейская правда

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Евросоюз

Карин Кнайссль. Фото: AFP

В МИД Австрии сделали заявление по Сирии и России

16 Апреля, 10:02

Карин Кнайссль намерена посетить Москву, чтобы обсудить Сирию и Иран

Евросоюз

День вышиванки. "Общество украинской молодежи в Австрии": проводят культурные мероприятия, помогают воинам и детям. Фото: В. Головань

Украинцы в мире: в Австрии - банка оливок как подарок на свадьбу

5 Августа, 00:20

Рай для мамочек, штрафы за отдых и тоска по аромату помидоров
Загрузка...

Россия

Владимир Путин. Фото: GettyImages

Путина унизили в интервью австрийскому телеканалу

5 Июня, 11:13

Журналист телеканала 11 раз перебил президента Российской Федерации 

Россия

Себастьян Курц, фото belvpo.com

Западные СМИ объяснили, почему Австрия не высылает российских дипломатов

27 Марта, 20:22

Даже если выяснится, что за покушением в Солсбери стоит Россия, "Австрия, предположительно, не изменит своего решения"
Загрузка...