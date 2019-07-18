Авто из США: цена, качество, сервис

Авто из США – оптимальное решение для тех, кто считает деньги, любит "честное" авто, ценит сервис и знает толк в хорошей езде

Фото: pexels.

Для украинца сегодня автомобиль – необходимость. Кто-то покупает первый раз, кому-то пришло время заменить "железного коня", но единицы берут в салоне: дорого. К базовой стоимости авто в минимальной комплектации придется добавить минимум 10% от стоимости: 5% – налог на новое авто, 1.5% – военный сбор и порядка 3-5% – пенсионный фонд и по­становка на учет. А комфортная комплектация выльется в дополнительные немалые деньги. С "евробляхой" связываться – себе дороже.

В поисках недорого авто "Сегодня" отправился на авторынок, где провел два воскресенья. "Не бит не крашен" – до первой проверки, а если и лако-красочное покрытие по толщиномеру в норме, то диагностика на сто перед покупкой обойдется минимум в 800 грн. И эти деньги каждый раз платит покупатель. Мы проверили 4 машины – 3200 гривен за одно воскресенье, и каждая проверка показывает свои проблемы, не говоря о скрученном пробеге каждой второй машины.

"Мне продавали KIA Sorrento с 88 тысячами пробега, 2014 года, - рассказывает покупатель Андрей, с которым мы познакомились на рынке, - но по вытертому рулю видно: все 250 тысяч прошла. Да и машину я искал посвежей, четырехлетку максимум, за разумные деньги. В итоге заказал в США, по рекомендации друга, который уже привозил себе".

Не найдя подходящий вариант в Украине (на сайтах автопродаж хорошую машину сразу перехватывают перекупщики или висят "фейковые" объявления автомобилей которых не существует), мы пошли по стопам Андрея – заказали авто из Америки. Позвонив в несколько компаний, остановились на CARLEONE, руководствуясь отзывами о ней, присутствием на рынке 3 года и понятным интерфейсом сайта. Подкупило и то, что ответили сразу, в отличие от многих компаний, грамотно рассказав механизм заказа и пригласив подъехать в офис.

Директор компании, Сергей Ключук рассказал и тут же на примере показал, как автоэксперты компании подбирают машины на аукционе в США, и предложил подобрать подходящий вариант.

"Эксперты CARLEONE подбирают автомобиль под запрос клиента по техническому заданию, которое составляется при заключении официального договора. Клиент и сам может приехать в офис и принять участие в аукционе".

Мы искали Toyota Camry, 2017 года, зная, что в Украине цена на нее стартует от $24 тыс. В США на аукционе – от $8 тыс, но как проверить, что авто без скрученного пробега и c хорошей историей обслуживания?

"У нас есть представитель в США и каждое выбранное нами авто проходит 11 этапов проверки, где мы проверяем историю автомобиля. Дело в том, что в США история каждой машины фиксируется с момента выезда ее из салона. А за скрученный пробег в Америке – уголовная ответственность", – пояснил Сергей.

Но машину нужно же доставить, поставить на украинскую регистрацию и в какую сумму в итоге это выльется?

"Все вопросы, связанные с доставкой авто, таможенной очисткой, оформлением документов в Украине мы берем на себя, – поясняет эксперт. – Клиент получает выбранный автомобиль в Украине там, где ему удобно – мы гарантируем доставку в любую точку страны".

Полным юридическим сопровождением и сбором документов (насколько это непросто говорят суточные очереди на таможне из "евроблях" и нескрываемая бюрократия) занимаются юристы и логисты компании CARLEONE.

Итоговую стоимость растаможенной машины в Украине подскажут эксперты CARLEONE. Моделей, комплектаций и вариантов множество, так как авторынок США – самый большой в мире, нужно определиться со своим. В нашем случае Toyota Camry 2017 "сел и поехал" обойдется в $17 тыс. Но как быстро доставят выбранную машину?

"С момента выбора и до "ключа в руке" уходит 1,5 – 3 месяца, – говорит Сергей. – Оплата делится на три платежа: первый – аукциону, второй – доставка и третий – таможня. Своеобразная минимальная рассрочка. Полностью все сопровождение – наша ответственность".

Логично, что не все могут себе позволит машину за $17 тыс., мы попросили экспертов CARLEONE подобрать более бюджетный вариант. Volkswagen Passat 2011-2012 гг, в Украине обойдется в $14-15 тыс., из США можно привезти за $9000-10000.

Те, кто любит "по-богатому", но считает деньги, может через 2-3 месяца ездить на AUDI Q7 2017 из Штатов всего за $43-47 тыс., а не за $ 65-70 тыс., убитом украинскими дорогами. Сложив "за" и "против", нам стало понятно – сегодня авто из США оптимальное решение для тех, кто считает деньги, любит "честное" авто, ценит сервис и знает толк к хорошей езде. Покупка такого автомобиля сэкономит деньги, время и нервы и станет идеальным вариантом! Просто выберете своего автоэксперта.

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