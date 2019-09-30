Авто из США: выбираем надежного посредника

На украинском вторичном рынке уже давно плотно обосновались подержанные автомобили из Соединенных Штатов Америки. Украинцы активно покупают авто из-за океана, за счет низких цен, хороших комплектаций, молодого возраста и сравнительно небольшого пробега.

Большинство автомобилей заказываются у компаний-импортеров, которые работают на американских аукционах в качестве посредников. И среди огромного количества предложений очень важно выбрать качественного партнера. Какими критериями должна обладать надежная компания по доставке авто из США – разберем на примере крупного поставщика б/у авто из США, Канады и Кореи – AuctionAuto.

Длительное присутствие на рынке услуг

Основным показателем надежности компании является ее стаж работы. Хорошая компания должна существовать не один год. Прежде, чем заключать какие-либо договора или вступать в финансовые взаимосвязи, убедитесь в том, что фирма работает на рынке минимум 3 года.

Наличие физических офисов

Сеть физических офисов, работающих под одной вывеской, – еще один показатель надежной компании. Чем шире присутствие фирмы в различных городах Украины, тем меньше риска, что компания является однодневкой.

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Наличие привезенных авто, готовых к продаже

Признаком здорового финансового климата и стабильности является наличие автомобилей, которые привезены из-за границы и полностью готовы к перепродаже. Приобретение автомобилей не под клиента говорит о финансовой стабильности компании, и, как следствие, настрое на длительную работу.

Живые отзывы, рекомендации, реальные истории сотрудничества

Многое о работе посредника говорят живые отзывы, непридуманные, реальные историю сотрудничества. Наверняка также найдутся знакомые вам люди, которые имеют опыт работы с соответствующим посредником.

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Краткая справка об AuctionAuto

AuctionAuto – это международная группа компаний, в которую входит известная фирма AtlanticExpress Украина, StarCars и филиалы в Азербайджане, Кыргызстане. Представлена в 5 странах мира. Компания владеет 13 физическими офисами: 8 в Украине, а также по одному в США, Литве, Азербайджане, Кыргызстане и Узбекистане. На автомобильном рынке Украины AuctionAuto работает с 2003 года.

Основным направлением компании является пригон б/у авто из США и Канады под заказ. В настоящий момент активно развивается направление пригона авто из Кореи.

За счет сотрудничества с 11 портами Северной Америки компания позволяет значительно ускорить процесс доставки автомобилей и предлагает цены гораздо ниже среднерыночных.

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