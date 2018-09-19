Автоэксперт доходчиво объяснил, почему закона о "евробляхах" нет и быть не может

Сегодня, 04:30

Рада должна принять совершенно другой документ, считает Олег Назаренко

Фото: Facebook Авто Евро Сила
Фото: Facebook Авто Евро Сила

Верховная Рада должна принять закон о снижении акцизного сбора на ввезенные в Украину б/у втомобили из Европы, а не закон об авто на регистрации в европейских странах.

Об этом гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко пишет на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что украинский парламент не вправе принимать документы, касающиеся внутренних дел других государств. Поэтому Рада одобрит закон об автомобилях на "евробляхах" лишь после того, как польский Сейм и немецкий Бундестаг примет закон относительно авто на украинской регистрации, иронично заметил эксперт по автомобильным вопросам.

"Закона о "евробляхах" нет и быть не может, а может быть закон о снижении акцизного сбора при импорте снятых с регистрации авто для всех украинцев", – подчеркнул Назаренко.

По его словам, нужен документ, который бы отменил пошлины на импортные автомобили и снизил акциз для всех украинцев.

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Предложение гендиректора ВАИИД вызвало бурную реакцию посетителей его странички:

  • "С отменой грабительских пошлин и акцизов на авто исчезнут и евробляхеры!".
  • "Очень может быть. Но ведь на снижение акцизов никто не пойдёт. Ибо, как минимум, начнут протестовать все купившие автомобили в автосалонах".
  • "Пусть протестуют, закон если он принят, обратной силы не имеет!"
  • "Никто не будет майданить из-за того, что когда-то какая-то вещь стоила дороже, чем теперь. Это нонсенс!"
  • "Если какому-то политику понадобится замутить майдан, то тема более чем подходящая. И как на это отреагируют хозяева автосалонов?"
  • "Последняя моя машина, при регистрации которой я заплатил 1000 у.е. Пенсионного фонда, была мною куплена в 2011 году, после этот налог отменили, и никто не возмущался".

Напомним, 19 сентября активисты "АвтоЕвроСилы", организации, защищающей права владельцев авто на еврономерах, блокировали правительственный квартал в Киеве с требованием принятия законов, разрешающих ввоз автомобилей, которые не соответствуют экологическим стандартам Евро-5, отмены грабительских налогов и установления справедливых ставок растаможки, которые были бы доступны для каждого украинца.

Также напомним, что законопроекты о растаможке автомобилей на еврономерах Рада рассмотрит во втором чтении в октябре-ноябре, заявила глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина
назаренко, растаможка, еврономера, евробляхи

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"Сегодня"

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