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Автофиксация нарушений ПДД: как лихачи пытаются оспорить данные приборов

31 июля, 14:33

Игорь Серов , Игорь Тимофеев

К концу года в Украине хотят в 6 раз увеличить число камер автофиксации нарушений

С начала 2020 украинские суды рассмотрели сотни административных дел, когда любители скорости пытались оспорить свои штрафы. Об этом говорится в авторской статье на сайте "Сегодня" .

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Речь идет не только о фиксации нарушения с помощью камер, но и с помощью приборов TruCam. В материалах большинства таких дел сказано, что водители разгоняются в пределах городов до 90-97 км/ч, хотя скорость не должна была превышать 50 км/ч. Как оказалось, некоторые из водителей пытаются доказать судам, что приборы, которыми пользуются полицейские – без пломбы и их показания сомнительны. Впрочем, суды поддают сомнениям такие сведения.

В свою очередь, на днях полиция заявила, что увеличила число участков, на которых будет использовать лазерные измерители скорости.

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Впрочем, к концу года в Украине планируют в 6 раз увеличить число камер автофиксации нарушений. Сейчас их установлено 50 штук, но планируется, что к концу года благодаря местным властям появится еще 250. За это время некоторые из камер зафиксировали лихачей-"рекордсменов". Как оказалось, в Украине не редкость, когда водители разгоняются до 227 км/ч.

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При всем этом одним из самых скандальных вопросов остается тот, что штрафуют владельца авто, а не того, кто был за рулем. Как разъяснили копы, чтобы уведомление приходило именно нарушителю, владелец должен зарегистрировать факт передачи автомобиля в пользование другому лицу.

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Автофиксация нарушений ПДД: как лихачи пытаются оспорить данные приборов

В планах "расширения задач" для камер автофиксации есть и то, что система новых камер начнет фиксировать не только превышение скорости, но и нарушение правил парковки, и прочие нарушения.

Но даже тот факт, что количество нарушений ПДД значительно уменьшилось в местах расстановки камер – уже говорит о том, что определенная профилактическая цель достигнута.

Напомним, в МВД рассказали о выгодах автоматической фиксации нарушений ПДД .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Камеры автофиксации нарушений ПДД: главная польза и планы полиции" .

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А подробнее о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах, смотрите в сюжете ниже:

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ПДД лихач видеофиксация TruCam

Источник: Сегодня

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