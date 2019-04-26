Автографы Зеленского начали продавать в интернете: цены стартуют от 500 гривен

Находчивые украинцы предлагают заработать на автографах новоизбранного главы государства

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Автографы Владимира Зеленского уже продаются в интернете – находчивые украинцы надеются заработать на подписи новоизбранного президента. Журналист "Сегодня" поинтересовалась, сколько он стоит и много ли желающих его купить.

Как оказалось, за каждую подпись люди надеются получить от пятисот до пяти тысяч гривен. Объявлений пока только три – два из Харьковской области и один – из Днепропетровской. При этом, судя по фото, они подписаны одним человеком.

"Это настоящий? А как это проверить? – Я не мошенница и не авантюристка, мне смысла нет врать, я его получила, этот автограф, где-то в 2011 году", – рассказала продавец.

Журналистка попыталась поторговаться, чтобы сбить цену.

"Могу за четыре. А за три если? – Три с половиной – это максимум. Вы же понимаете, Зеленский сейчас президент. – Я одна такая вам позвонила? – Уже два звонка", – говорится в сюжете.

Дальше корреспондент поинтересовалась, что предлагают за 500 гривен.

"А есть какие-то гарантии, того, что это не подделка? – Ну, я даже не знаю, как сделать подделку, она сзади на карточке "Квартала 95", а не просто на листке. Но у меня его хотят купить сегодня, если не купят, я вам перезвоню", – заявила продавец.

После этого журналистка призналась, что хотела поторговаться до 300 гривен, но в итоге продавщица заявила, что желающие хотели автограф купить за 350 гривен.

Также журналисты поинтересовались у прохожих, хотели бы они иметь автограф Зеленского.

"- А зачем, он обычный человек? Я бы не купила ни за какие деньги. – Есть люди, какие от него фанатеют, и среди моего круга общения, то им, наверное, это было бы интересно, мне лично – нет. – Автограф – это память, зачем человек продает память, которую он когда-то получал, он же этот автограф для себя. – Но, если будет такой автограф, возможно, не куплю, но подойду, пожму руку и попрошу, чтобы он мне распишется".

Мне отослали запрос в штаб Владимира Зеленского, как там относятся к идее продаже автографов, но пока комментария не получили.

Ранее у Зеленского назвали приоритеты по перевооружению армии. В команде Зеленского намерены обеспечить прозрачность государственного оборонного заказа.

Также у Зеленского поделились планами по работе с МВФ. Миссия Фонда должна прибыть в Украину в ближайшие месяцы.

Напомним, что в день принятия Верховной Радой закона о статусе украинского языка Зеленский сменил название своей страницы в соцсети Facebook – с российского на украинское. Теперь она подписана "Володимир Зеленський", а не как прежде – "Владимир Зеленский".

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