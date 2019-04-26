Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Автографы Зеленского начали продавать в интернете: цены стартуют от 500 гривен

Сегодня, 14:13

Находчивые украинцы предлагают заработать на автографах новоизбранного главы государства

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Автографы Владимира Зеленского уже продаются в интернете – находчивые украинцы надеются заработать на подписи новоизбранного президента. Журналист "Сегодня" поинтересовалась, сколько он стоит и много ли желающих его купить.

Как оказалось, за каждую подпись люди надеются получить от пятисот до пяти тысяч гривен. Объявлений пока только три – два из Харьковской области и один – из Днепропетровской. При этом, судя по фото, они подписаны одним человеком.

"Это настоящий? А как это проверить? – Я не мошенница и не авантюристка, мне смысла нет врать, я его получила, этот автограф, где-то в 2011 году", – рассказала продавец.

Журналистка попыталась поторговаться, чтобы сбить цену.

"Могу за четыре. А за три если? – Три с половиной – это максимум. Вы же понимаете, Зеленский сейчас президент. – Я одна такая вам позвонила? – Уже два звонка", – говорится в сюжете.

Дальше корреспондент поинтересовалась, что предлагают за 500 гривен.

"А есть какие-то гарантии, того, что это не подделка? – Ну, я даже не знаю, как сделать подделку, она сзади на карточке "Квартала 95", а не просто на листке. Но у меня его хотят купить сегодня, если не купят, я вам перезвоню", – заявила продавец.

После этого журналистка призналась, что хотела поторговаться до 300 гривен, но в итоге продавщица заявила, что желающие хотели автограф купить за 350 гривен.

Также журналисты поинтересовались у прохожих, хотели бы они иметь автограф Зеленского.

"- А зачем, он обычный человек? Я бы не купила ни за какие деньги. – Есть люди, какие от него фанатеют, и среди моего круга общения, то им, наверное, это было бы интересно, мне лично – нет. – Автограф – это память, зачем человек продает память, которую он когда-то получал, он же этот автограф для себя. – Но, если будет такой автограф, возможно, не куплю, но подойду, пожму руку и попрошу, чтобы он мне распишется".

Мне отослали запрос в штаб Владимира Зеленского, как там относятся к идее продаже автографов, но пока комментария не получили.

Ранее у Зеленского назвали приоритеты по перевооружению армии. В команде Зеленского намерены обеспечить прозрачность государственного оборонного заказа.

Также у Зеленского поделились планами по работе с МВФ. Миссия Фонда должна прибыть в Украину в ближайшие месяцы.

Напомним, что в день принятия Верховной Радой закона о статусе украинского языка Зеленский сменил название своей страницы в соцсети Facebook – с российского на украинское. Теперь она подписана "Володимир Зеленський", а не как прежде – "Владимир Зеленский".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег продажа, Зеленский, автограф

Вы сейчас просматриваете новость " Автографы Зеленского начали продавать в интернете: цены стартуют от 500 гривен". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Усик расписался в паспорте фаната: почем продают автографы украинского чемпиона

9 марта, 13:22

В сети автографы Александра Усика стартуют с 300 грн. Но если Леннокс Льюис "в довесок" – то это уже 3000

Капитан "Шахтера" собрал сотни болельщиков в центре Киева

21 октября 2018, 21:47

Тайсон два часа делал селфи и раздавал автографы в киевском ЦУМе

В МинВОТ предупредили о последствиях получения гражданства РФ

Наряд украинского нардепа в Раде вызвал споры в сети (фото)

Крымский мост разрушается: от опоры отвалился кусок. Видео

Жена Руслана Ротаня хвастается отличной фигурой на пляже в Дубае

Кадыров заверил Зеленского, что РФ первой протянет руку помощи

Конец легенды: во Львове закрылся самый популярный ресторан

Что нужно Владимиру Зеленскому от украинцев?

''Это было смешно'': РФ развеселила США имитацией новой ракеты

Супрун обиделись на Ляшко и ответили на его слова (видео)

Первые версии причин возгорания в Соборе Парижской Богоматерии

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

Копеечный способ избавиться от царапин. Цена вопроса - 300 грн

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Байден добился увольнения генпрокурора Украины

Фото с места гибели украинской пулеметчицы на Донбассе

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером