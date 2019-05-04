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Валила деревья и смывала авто: что непогода творила в Украине

4 мая, 14:53

Мощные ливни и бури обрушились на Западную Украину, однако не повезло и другим регионам

На территорию Украины снова обрушилась непогода – ураганный ветер, сильные ливни и грозы. В разных областях шквалы ломали деревья, а из-за большого количества осадков улицы утопали в воде. Что натворила непогода в разных частях Украины, разбирались журналисты "Сегодня".

В Киеве ливень превратил дороги в реки, а шквальный ветер валил деревья. В некоторых районах столицы выпал град. Хотя стихия бушевала всего около 20 минут, несколько улиц буквально "утонули". Особенно досталось Борщаговской, Гетьмана, Полевой и Гарматной, расположенным в районе Индустриального моста.

Пользователи соцсетей отмечают, что уровень воды на проезжей части доставал до средины колеса среднестатистической легковушки. Кроме этого, на припаркованный автомобиль упало дерево, а со столба попадали лампы.

Также вследствие дождей затопило подземное пространство будущего музея на Почтовой площади.

Во Львовской области сильные дожди подтопили несколько поселков. Пользователи Facebook сообщили, что в райцентре Стрый многоэтажки остались без электричества. После сильного ливня затопило подъезд, что повлекло замыкание в электрощитах.

В райцентре Золочев подтопило улицу Лермонтова в центральной части города – в воде оказались несколько автомобилей. В селе Богутин вышла из берегов река и автомобиль вместе с водителем унесло паводком в реку.

Также, после дождя подтопило часть поселка Поморяны Золочевского района, где находится старинный дворец, принадлежавший королю Речи Посполитой Яну ІІІ Собесскому.

В Тернопольской области из-за ливней с градом погибли домашние животные и уничтожены посевы. В Бережанском районе подтопило более трех десятков домохозяйств, погибла домашняя птица, свиньи и кролики. Вода уничтожила только что посаженные овощи и посевы. Местные жители рассказывают, что когда начался ливень, полуметровый ручей местной реки внезапно превратился в наводнение такой силы, что вода подхватила прицеп от трактора и двухтонную бочку и понесла по улице. 

Потоп нанес ущерб в 13 селах района, в отдельных городках под водой оказались по 10-15 домов. Повреждены приусадебные участки, автомобили, техника.


В Винницкой области сильные осадки привели к тому, что участок одной из трасс превратился в непроходимое озеро.

INSTAGRAM (@ludmilakarymova)

В Калуше Ивано-Франковской области затопило стадион "Химик", а в Яремче – подвал главной больницы. Кроме того, откачивали воду со двора Ямницкого сельского совета, частных домов в Косове и самом Ивано-Франковске.

Также в Надворнянском районе полностью запотило главную дорогу, из-за этого, как сообщили пользователи в Facebook, на некоторе время жители остались оторванными от цивилизации.

В Черновицкой области между селами Розтоки и Петраши затопило дорогу, которая является основным сообщением с райцентром. Также дождевой водой затопило целую улицу областного центра – автомобили тут не ездили, а плыли.


В Хмельницкой области река Збруч вышла из берегов и затопила все вокруг. Об этом написал на своей странице в Фейсбук Андрей Майхер. "На фото реки Тарнорудка Рутка и Шукайвода со Збручом. На огородах все смыто, вода землю забрала. Дома подтоплены" , – говорится в сообщении.

В Коростенском районе Житомирской области, выпал огромный град. Осадки были настолько сильными, что автомобилям пришлось пережидать ливень на обочине.  По словам шоферов, движение на "Варшавке" (трасса Киев – Ковель) было серьезно затруднено и многие водители предпочли остановить машины, чтобы не попасть в ДТП.

В Кривом Роге Днепотровской области сообщают о ливнях, которые прошли на Заречном, Космонавтов, бульваре Вечернем, микрорайоне Восточном, в Центрально-Городском районе. В районе "Артема" выпал обильный град.

Мощный ливень прошел в Сумах. Автобусы и троллейбусы в городе остановились, отметили на Facebook-странице местного КП "Электроавтотранс". Видео коллапса выложили в сеть жители Сум. Затопило также и улицы в райцентре Шостка.


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Тег Киев, дождь, потоп, сумы, Прикарпатье, непогода, Кривой Рог, буковина, буря, гроза, град

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