Автор документального фильма "Балух", Анжелика Руденко: "Больше всего в Крыму меня поразила тишина"

Редактор программы "Крым. Реалии" рассказала о трудностях съемки ленты в оккупированном Крыму, о допросах и штрафах, а также о том, как журналистам приходилось прятаться от слежки

Анжелика Руденко. Журналистка провела неделю в Крыму, снимая документальный фильм об украинском активисте Владимире Балухе.

Автор документального фильма "Балух", Анжелика Руденко: "Больше всего в Крыму меня поразила тишина" Сергей Коршунов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3ad/7cd/5c93ad7cdea5c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3ad/7cd/5c93ad7cdea5c.png 2019-03-22T07:00:00+02:00 Украина Редактор программы "Крым. Реалии" рассказала о трудностях съемки ленты в оккупированном Крыму, о допросах и штрафах, а также о том, как журналистам приходилось прятаться от слежки

Сегодня, 22 марта, в Киеве стартует 16-й Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays, эксклюзивным информационным партнером которого является "Сегодня". В рамках фестиваля "Сегодня" совместно с "Радио Свобода" представят документальный фильм "Балух", который расскажет о крымском фермере и гражданском активисте Владимире Балухе, осужденном российским судом на пять лет тюрьмы. Саму ленту можно будет увидеть 16 мая на канале "Украина".

Мы пообщались с автором проекта "Балух" Анжеликой Руденко о самом фильме и о трудностях съемок документального кино на временно оккупированной территории.

— Анжелика, расскажите, почему решили взяться за документальное кино?

— Изначально я не планировала, что это будет кино. Мне хотелось сделать расширенный материал, спецрепортаж. Но когда мы отсняли все и увидели, что есть несколько сюжетных линий, с режиссером поняли, что это скорее фильм.

— Чем именно вас зацепила фигура Владимира Балуха?

— Когда я узнала подробности его истории, мне захотелось рассказать об этом человеке больше. Для меня было важно не просто показать человека с патриотическими взглядами, который считает, что Крым — это Украина. Эта его позиция всем известна. Я хотела узнать, откуда у него такой несгибаемый характер, почему он такой принципиальный, почему он такой бесстрашный? То есть он понимал, что делал и чем это грозило ему лично и его семье. Откуда такое бесстрашие? Почему? Хотелось узнать, что происходит в его семье. И семейная, личная история оказалась тоже достаточно драматичной, непростой. Как и жизнь любого человека.

— В семье не все согласны с его позицией?

— Не то чтобы не согласны. Муж и жена — у них есть своя история отношений, похожая на синусоиду. То есть то, что он сейчас в тюрьме, их скорее объединило. Она помогает ему сейчас. А с сыном отношения сложные. Нам удалось взять у него эксклюзивное интервью, потому что ни до нас, ни после сын Балуха интервью не давал.

Также мы пообщались с другими членами его семьи — с мамой, с его родной сестрой, которая, кстати, живет в России. Там отдельная история их взаимоотношений. В общем, оказалось, что у него очень непростые отношения со всеми абсолютно. К тому же мы хотели узнать, как к Владимиру Балуху относятся в селе: он занимал активную гражданскую позицию, баллотировался на главу села. И вот осенью мы поехали на неделю в Крым снимать этот материал. В результате эта командировка обернулась для нас большим приключением и несколькими встречами с силовыми структурами РФ. До этого я не совсем понимала, как люди снимают там, в Крыму. Но это оказалось очень рискованно и очень необычно для наших украинских реалий: когда за тобой следят, когда тебя задерживают.

Владимир Балух. Украинского активиста посадили на 5 лет

— За что вас пытались задержать?

— Украинские журналисты, как иностранные СМИ, должны иметь аккредитацию МИДа России, чтобы работать на территории Крыма. Аккредитацию российский МИД нам уже много лет не дает без объяснения причин. Поэтому мы ехали как туристы, понимая, что не будем вести съемки публичных мероприятий. Что мы, по сути, будем в гостях у людей дома снимать. Мне показалось, что здесь нет ничего такого.

— Но все-таки проблемы возникли?

— Да. Нас задержали за нарушение миграционного законодательства, потому что мы въехали как туристы, а работали как журналисты. Это нам грозило выдворением. Было несколько этапов, когда сначала нас просто предупредили, потом задержали для разъяснительной работы. Оштрафовали. И после этого отпустили. Но предупредили, что если мы третий раз попадемся, то нас выдворят из Крыма на пять лет. И меня это очень удивило, потому что мы приехали снимать фильм о человеке, который на тот момент уже два года как сидел в тюрьме! То есть какую он может представлять опасность для силовых ведомств в своем положении, я до конца не понимала. Тем более что мы говорили с его мамой, женой и с адвокатом. И даже это не понравилось силовым ведомствам. Поэтому, когда я вернулась домой, поймала себя на том, что все время оглядываюсь, нет ли за мной слежки! Когда таксист в Киеве спросил: "Откуда приехали?", я стала какой-то подозрительной. Почему он меня об этом спрашивает? То есть эта неделя, проведенная в Крыму, когда за нами постоянно велась слежка, оставила свой отпечаток. Я вернулась с ощущением страха. Ведь когда я ехала в Крым, у меня даже никаких подозрений не было на этот счет. Мол, в чем проблема — я же просто еду поговорить с людьми у них дома. За что меня могут арестовать? Но оказывается, им действительно не нужна ни статья, ни причина. Причина всегда найдется, был бы человек.

— Как о вас узнали и начали следить?

— Мы сами до конца не поняли. Первый раз нас задержали и пригласили на проверку, когда шло одно из последних судебных заседаний по делу Балуха. Суд был открытым для всех желающих, там были и родственники, и журналисты. С собой из техники у нас был только фотоаппарат и смартфон. Но когда мы оттуда вышли, к нам подошли люди, представились сотрудниками миграционного отдела МВД России, попросили документы и отвезли нас в отделение. Они сказали, что подозревают нас в осуществлении журналистской деятельности. Но это было только начало. Потом были и слежка, и штрафы. Нам приходилось прятаться в церкви, местные жители прятали нас из одной квартиры в другую...

— Прятались именно от слежки или вам угрожали?

— Были разные угрозы. Мы пришли домой к одной учительнице из села Серебрянка, которая была фигурантом в истории Балуха. Хотели задать неудобные для нее вопросы, а она вызвала полицию. С того момента, как она отказалась с нами говорить и мы ушли, прошло всего полчаса, а нас уже по селу искала полиция! Местные жители посоветовали нам спрятаться, потому что могли быть разные последствия. Нам могли инкриминировать все что угодно. Но так как это был только второй день командировки, мы еще не до конца понимали, как правильно действовать. Мы согласились спрятаться, потому что я боялась, что мы ничего не снимем.

И таких угроз странных было много. Местное население достаточно агрессивное было, подозрительное. Они не любят журналистов, не любят, когда их о чем-то спрашивают. На фамилию Балуха они реагируют как на красную тряпку. Не все, конечно, примерно 50 на 50: половина жителей села поддерживает и позитивно отзывается о Балухе, а вторая половина очень пророссийски настроена. Эти люди очень агрессивные и все время угрожали вызвать "кого следует". Это, конечно, дискомфорт, когда тебе все время говорят: "Сейчас мы вызовем полицию".

Кадры со съемки. Эксклюзивное интервью с сыном Балуха

— Удалось узнать, почему эта учительница заявила на вас?

— Да. Это мы узнали уже в последний день командировки, когда нас снова задержали. Это было уже в другом районе, недалеко от села, где жил Балух. Нас привезли в полицию и стали допрашивать сразу по двум делам. По делу вот этой учительницы оказалось административное нарушение. Она заявила, что журналисты без разрешения зашли на частную территорию.

А второе дело — нарушение миграционного законодательства из-за того, что мы осуществляли журналистскую деятельность. Мы второй раз попались за это. И поэтому меня и оператора оштрафовали, каждого на 2 тыс. рублей. Об этом мы подробно рассказываем в самом фильме. Там было еще много любопытных моментов.

— Такой опыт не отпугнул от дальнейшей журналистской деятельности?

— Я себе отдавала отчет, что это может быть одна поездка, следующая — уже через пять лет. Но в этом суть нашей работы. Если мы все будем бояться и не будем рассказывать, что на самом деле происходит, никто об этом никогда не узнает, и Крым так и останется этакой terra incognita в оккупации.

— Какие первые ощущения у вас были, когда вы приехали в Крым?

— Двоякие. Самое главное ощущение и то, что впечатлило сразу после пересечения границы, — тишина. Абсолютная тишина! На остановке, где мы ждали маршрутку, люди не разговаривали между собой вообще. Никто, ни о чем. Даже семейная пара между собой не общалась. Когда мы сели в маршрутку и минут 25 ждали отправления, никто из пассажиров не произнес ни единого слова, никто не говорил по телефону даже. Это такой контраст с Украиной, где просто постоянный галдеж, шум на остановках, в маршрутках...

Потом мы спрашивали у людей, почему так. Нам отвечали, что люди просто не хотят говорить лишнего, чтобы у них не было проблем с властью.

Второй момент, который визуально впечатлил, — автостанции, которые обнесены забором. Есть только вход и выход из этого забора. Это напрягает немного. Я даже сняла это на видео. То есть оттуда невозможно убежать, все под контролем. Очень много людей, которые охраняют эти автостанции. Везде какие-то усиленные меры безопасности...

И третий момент, о котором невозможно не упомянуть: где-то половина крымчан, с которыми мы не на камеру общались и спрашивали, как им живется в Крыму, отвечали, что им все нравится, у них нет проблем. У них хорошая, новая реальность.

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Напомним, в 2018 году фестиваль Docudays UA принял 62 фильма из 36 стран мира, из них 11 – украинских.

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АВТОР: Сергей Коршунов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.