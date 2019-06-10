Авторский кинематограф без границ: для всех и бесплатно

Проблему отсутствия специализированных кинотеатров призван решить проект "Киноклуб", в каталоге которого уже свыше 240 фильмов разных жанров из более 40 стран

В вашем городе есть кинотеатр? Если да, то вы попадаете в счастливое меньшинство украинцев. Ведь, по данным Госкино, во всей многомиллионной Украине работает всего около 180 кинотеатров и имеется чуть больше 500 экранов. Для сравнения, в Великобритании фильмы показывают на более чем 4300 экранах. Это не просто места для просмотра киноновинок, но и культурные центры, где формируются вкусы общества.

Там, где кинотеатров нет, вкус к высокому кино пытаются прививать киноклубы. Небольшие группы местных жителей собираются, чтобы вместе посмотреть и обсудить кино. Обычно киноклубы работают бесплатно и существуют на базе школ, университетов или библиотек. Их организовывают не только "для своих", но и для широкой публики. Тем не менее все киноклубы сталкиваются с проблемой поиска кино: новые фильмы есть в интернете, но в ужасном "пиратском" качестве и одноголосном дубляже. Именно эту проблему взялась решить украинская кинодистрибьюторская и продюсерская компания "Артхаус Трафик". Кинопрокатом арт-кино она начала заниматься еще в 2003 году, став первым и на сегодняшний день самым крупным дистрибьютором в Украине.

Основатель компании, украинский кинопродюсер Денис Иванов, решил передавать права на показ фильмов киноклубам бесплатно: "Наша миссия – развивать культуру арт-кино в Украине, формировать аудиторию". Дело в том, что "АТ" занимается не просто кинематографом, а распространением артхаусного, или так называемого авторского кино. Оно отличается нестандартным подходом режиссера, серьезным, интеллектуальным сюжетом или поднимает острые социальные темы. Еще в 1955 году в Париже была основана Международная конфедерация артхаусных кинотеатров CICAE. Однако в Украине единственный участник программ CICAE – это киевский "Жовтень".

Проблему отсутствия специализированных кинотеатров и призван решить проект "Киноклуб", в каталоге которого уже свыше 240 фильмов разных жанров из более 40 стран. Это позволяет любому желающему организовывать кинопоказы в своем городе, бесплатно и легально, не нарушая авторских прав.

Максим Срибный, куратор киноклуба при Киево-Могилянской академии, рассказывает, что как только они узнали об инициативе компании, сразу же к ним обратились. "Легальные показы – это хорошо, теперь мы без колебаний показываем много фильмов из каталога кинодистрибьютора. Наши студенты организовывают кинопоказы не только для себя, но и для всех жителей Киева – вход на них свободный".

Собственно, сама история проекта началась с того, что к "АТ" обратился студент, организатор одного из столичных университетских киноклубов, с просьбой дать права на показ некоторых фильмов. "Мы изначально решили делать это массово, то есть давать права на показ всем. Думали передать руководство над этим процессом ему, но в результате пришлось делать все самостоятельно, – рассказывает Денис Иванов. – Сначала делали все "на коленке", в свободное от работы время, но потом помог проект Европейского Союза "Культурные мосты" (Culture Bridges)".

Проект ЕС "Культурные мосты" поддерживает украинские культурные проекты внутри страны и в партнерстве с европейскими коллегами. "Культурные мосты" уже профинансировали 16 национальных проектов и 15 международных с участием украинцев. Кроме того, благодаря проекту с ноября 2017 года 65 специалистов сферы культуры смогли поехать в страны ЕС для обмена опытом.

""Культурные мосты" дали нам возможность сделать проект профессионально", – объясняет Денис Иванов. Грант размером почти в 8 тысяч евро пошел на создание удобного сайта и формирование каталога фильмов, в который уже внесены 242 картины.

Сейчас получить права на показ фильмов от "Артхаус Трафик" может любой желающий. Условия простые: во-первых, киноклуб должен быть некоммерческим, то есть нельзя брать деньги с посетителей за просмотр фильмов, а также продавать другие товары на показах. Во-вторых, нужно заполнить заявку на сайте проекта, получить картину для показа, а после события отправить фотоотчет.

"Киноклуб" все время совершенствуется. К примеру, можно организовать не просто показ, а целый киноклубный фестиваль. На сайте представлены программы фестивалей нового украинского, британского и австрийского кино. А еще стоит заглянуть в расписание: может быть, и в вашем городе, в соседней библиотеке или школе, показывают арт-кино. Ведь проект сотрудничает с 412 киноклубами в 149 населенных пунктах по всей стране.

Заполнить заявку и получить доступ к каталогу фильмов можно на веб-сайте проекта "Киноклуб" kinoklub.org.ua

Автор: Самира Аббасова

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