"Автострада" получила международную сертификацию ISO 9001 и присоединилась к глобальной системе контроля качества строительства FIDIC

Группа компаний «Автострада», которую основал украинский предприниматель Максим Шкиль, получила сертификат на соответствие международному стандарту ISO 9001, что является документальным подтверждением высокого качества услуг компании на всех этапах производственного процесса и соответствия самым высоким международным стандартам

Стандарт ISO 9001 – один из ключевых европейских стандартов качества, который оценивает организацию менеджмента в различных бизнес-структурах: заводах, холдингах, торговых центрах, предприятиях. Он сочетает восемь фундаментальных принципов: ориентация на клиента; лидерство; привлечение персонала; процессуальный подход; системный подход к управлению; постоянное улучшение работы; принятие решений на основе фактов и взаимовыгодные отношения с поставщиками. Этот стандарт применяется предприятиями и организациями в более чем 190 стран мира, а в Евросоюзе, США, Канаде и Японии он выступает гарантией качества продукции и услуг предприятия.

"Получение нами ISO 9001 – лучшее доказательство того, что "Автострада" в своей работе ставит качество на первое место. Мы постоянно совершенствуем эффективность работы бизнес-структуры, поддерживаем стабильные отношения с международными партнерами и развиваем собственный персонал. ISO 9001 – это не только наше достижение. Факт того, что украинская дорожностроительная компания сертифицирована по самым высоким международным стандартам, повышает доверие к украинским компаниям на международном рынке в целом", – прокомментировал "Сегодня" Максим Шкиль.

Он подчеркнул, что "Автострада" закупает исключительно новое оборудование для дорожных работ и использует новейшие технологии строительства. Все это, в свою очередь, позволяет группе компаний участвовать в наиболее значимых для Украины проектах, таких как строительство международного транспортного коридора Go Highway, который соединяет Черное море в Одессе с Балтийским морем в Гданьске.

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С самых первых дней работы на предприятии введены европейские стандарты контроля качества на всех этапах производства. Автопарк "Автострады" укомплектован лучшими образцами современной техники известных профильных производителей. Кроме того, компания заботится об экологии Украины, открывая собственные экологически чистые асфальтные заводы и производственные базы. Все это, наряду с сильной командой опытных специалистов дорожной отрасли, позволяет группе компаний активно завоевывать позиции лидера рынка.

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Также, в июле этого года, с целью повышения качества работы и укрепления позиций компании на международных рынках, "Автострада" присоединилась к крупнейшей мировой организации в сфере строительного консультирования FIDIC – Международной федерации инженеров-консультантов.

"Это является еще одним подтверждением того, что "Автострада" работает, соблюдая все международные стандарты и кодексы этики производства. Поскольку правила FIDIC известны во всем мире и абсолютно прозрачны – работа с ними позволит компании работать с проектами международных финансовых организаций на понятных условиях и прозрачных стандартах составления контрактов. Что, в свою очередь, подтверждает наши планы по активному росту и выхода на новый уровень работы", – подчеркивает директор группы компаний Анатолий Вакар.

Международная федерация инженеров-консультантов FIDIC создана в 1913 году с целью выработки единых стандартов в деятельности инженеров-консультантов. Штаб-квартира федерации находится в Женеве, Швейцария. Контракты FIDIC используются в строительных проектах, особенно в тех, где задействованы международные компании. Также эти стандарты используются международными финансовыми организациями при финансировании крупных проектов. Эти документы достаточно просты и не требуют составления отдельного договора с нуля. В контракте FIDIC прописывается сценарий взаимодействия заказчика и подрядчика, но обе стороны могут по взаимному согласию внести изменения в проформе.

Международные организации очень тщательно осуществляют аналитику деятельности компаний, которым предоставляют сертификаты и членство, ведь они фактически выступают гарантами профессионализма и надежности данных предприятий. Для украинской экономики подобное признание отечественных компаний является важным шагом в процессе интеграции в международную бизнес-среду и обязательным условием для дальнейшего развития.

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