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Бабак заявил, что его кандидатура будет рассматриваться на пост министра образования и науки

Сегодня, 11:43

Бабак отметил, что это все предположение, а результат будет зависеть от нового премьера и Верховной Рады

Фото Министерства образования и науки Украины

Фото Министерства образования и науки Украины

Избранный депутат Верховной Рады 9-того созыва от партии "Слуга народа" Сергей Бабак, заявляет, что его кандидатура рассматривается на должность министра образования и науки среди ряда других кандидатур, но решение за будущим премьер-министром.

"Кто-либо из нашего комитета образования, науки и инноваций может претендовать на должность министра. Кто захочет? Это другой вопрос. Кого предложит премьер – это совсем другой вопрос. Пока мы не знаем кандидатуры премьера разговор о министрах преждевременный", – сказал Бабак.

На уточняющий вопрос о его кандидатуре на пост министра образования, Бабак отметил, что "каждому было бы интересно на пути своего развития попасть в исполнительную власть".

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"Моя кандидатура рассматривается так же, как и другие кандидатуры. Какую кандидатуру выберет премьер и за кого проголосует Верховная Рада, так и будет", – констатировал Бабак.

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Как мы писали ранее, глава предвыборного штаба политсилы "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, что возглавить Министерство здравоохранения может основатель сети частных клиник "Борис" Михаил Радуцкий.  

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский проводит конкурс на должность руководителя Одесской  области. Он обратился к жителям области за советом по пяти кандидатурам.

Кроме этого, Владимир Зеленский назначил заместителем главы Службы безопасности уволенного начальника СБУ по Донбассу Александра Карпенко. Глава государства подписал соответствующий указ.

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образование глава кандидатура МОН

Источник: Интерфакс-Украина

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