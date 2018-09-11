Бабье лето будет коротким: синоптики рассказали, как изменится погода

До конца недели в Украине погода будет осенней, но после похолодания снова придет тепло, а дожди на время отступят

В течение ближайших пяти дней в Украине снова потеплеет. Дожди и похолодание, пришедшие в конце прошлой недели, отступят, а им на смену придет сухая и солнечная погода с комфортным теплом. Но она продлится не очень долго. К концу недели с запада снова придут дожди. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Антициклон над Украиной прогонит тучи и принесет сухую и солнечную погоду вплоть до субботы. Но новый циклон из Европы уже к воскресенью снова испортит погоду, принеся дожди.

Так, во вторник, 11 сентября, температура воздуха начнет повышаться на западе и востоке Украины. На западе страны будет сухо и солнечно, до +24. На остальной территории прогнозируют дожди, но лишь в центре будет прохладно, до +20-22. На остальной территории потеплеет, местами до +27.

В среду, 12 сентября, синоптики прогнозируют потепление по всей Украине. Тучи развеются и будет сухо и солнечно. Температура воздуха будет комфортной – в среднем до +24-26 градусов, на востоке Украины местами до +28.

В четверг, 13 сентября, погода будет схожа с предыдущим днем. А температура воздуха повысится еще на 1-2 градуса.

В пятницу, 14 сентября, также будет сухо, тепло и солнечно. Бабье лето, пришедшее в предыдущие дни, будет радовать комфортным теплом до +26-28 градусов.

Но уже в субботу, 15 сентября, в Украину придет циклон из Европы. Под его удар попадут западные области. Там небо затянет тучами, и похолодает до +23-24. Прогнозируют дожди и на востоке страны. Но в центре, на севере и юге Украины все так же будет сухо и тепло до +26 градусов.

Народный прогноз погоды

11 сентября отмечается праздник Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День 11 сентября завершает лето: "Иван Постный пришел, лето красное увел". Наши предки в этот день следили за журавлями: если с Ивана Постного журавли потянули на юг, то осень будет короткая, а зима – ранняя.

12 сентября. В этот день наши предки заметили, что теплый вечер и звездная ночь обещают хороший урожай следующего года, а теплый и сухой день указывают на позднюю зиму.

13 сентября почитается память святого Киприана, епископа Карфагенского. В прежние времена в этот день наблюдали за обитателями водной стихии: если лягушки прыгают на берег и днем квакают, а рыбы выпрыгивают из воды – будет дождь. С этого времени на огородах убирают корнеплоды: морковь, свеклу, картофель.

14 сентября отмечается день памяти преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. С этого дня начинается старое Бабье лето, которое продолжается до 21 сентября. По этому дню наши предки определяли наступающую осень. Если первый день Бабьего лета ясен, то осень будет теплая; сухо – осень сухая; погода теплая – зима будет теплая. А если случится дождь, то вся осень дождливая будет.

15 сентября почитается память святого Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. В это время происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 10ºС. С середины сентября сбрасывает листья черемуха, пустеют пастбища. В старину наши предки следили за закатом: если в этот вечер он будет красный, то морозов долго ждать не придется, пишет сайт "Синоптик".

Ранее в прогнозе погоды на осень мы писали, что погода становится все более переменчивой, и ближайшие три месяца не окажутся исключением. По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, сентябрь ожидается теплее обычного на 1—2 градуса: среднемесячная температура составит +14—16 градусов на севере и западе страны, а также +16—18 в остальных регионах.