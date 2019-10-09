Сегодня стоит ожидать температурные качели – местами будет всего +9, а в некоторых областях до +18

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В Украину идет Бабье лето и уже с сегодняшнего дня начинает теплеть, хоть пока и не везде. Потепление зашло с юга и запада, но и принесло с собой дожди в некоторых областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе страны 9 октября ожидаются дожди в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях. Температура воздуха тоже будет отличаться – от 10 до 18 градусов тепла.

В центральных областях температурный режим тоже будет "прыгать" от 10 до 15 градусов, а дожди пройдут в Житомирской и Киевской областях. В самом Киеве тоже обещают дождь и всего 10-12 градусов.

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Холодней всего будет на севере – 7-9 градусов и дожди. В восточных областях 10-14 градусов и без осадков. Не будет дождей и на юге, а температура воздуха поднимется до +18.

В тренде Бабье лето начинает вытеснять холода: какой будет погода в Украине

Как сообщали новости "Сегодня", на днях популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут" снегом. Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

В то же время из-за холодов украинцы стали заражаються вирусами. В аптеках – в спросе противопростудные средства и иммуномодуляторы. В поликлиниках – очереди. Врачи говорят: если не уберечься, в этом сезоне гриппом могут переболеть до 7 млн украинцев. Какую же профилактику выбрать от сезонных болезней? Как не простудиться и сэкономить на лекарствах? В этом разбирались корреспонденты "Сегодня".

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