Бабье лето не сдается: в Украину вернется сухая и солнечная погода

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни дожди и похолодание испортят погоду, но вскоре в Украину снова придет сухая и солнечная погода.

Погоду в Украине предопределил циклон со Скандинавии, именно он принес похолодание и дожди. Ворвавшись с запада, через центральные области, к утру понедельника он доберется до юго-востока Украины. Синоптики предупреждают, что в течение ближайших суток и два дня к ряду небо над всей страной заволокут тучи и будет идти холодный осенний дождь.

Но уже к среде погода изменится. На смену дождям придет сухая и солнечная погода. И хотя такого тепла, как было на прошлой неделе уже не будет, в силу того, что циклон принесет огромную массу холодного воздуха, все же погода обещает быть боле радостной. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Так, в понедельник, 24 сентября дожди зальют практически всю страну, за исключением юго-востока и Крыма. На западе страны будет ощутимо прохладно – всего до +12-14. От центра и на юго-восток страны будет теплее – до +17-20.

Во вторник, 25 сентября осадки уже во всех регионах страны. Похолодает еще больше – арктический воздух с западных и северных областей доберется до юга и востока Украины. По всей стране будет приблизительно одинаково сыро и прохладно – всего до +11-14 градусов.

В среду, 26 сентября, дожди уйдут из Украины и на всей территории прогнозируют сухую и солнечную погоду. Правда не очень теплую. Воздух прогреется всего до + 12-14 градусов в центре и на юге. А на западе страны будет от +10 до +12.

В четверг, 27 сентября, значительно потеплеет. Температура воздуха повысится на 4-5 градусов и воздух снова прогреется до +14-18. Дождей не прогнозируют нигде, будет сухо и солнечно.

В пятницу, 28 сентября, погода будет схожей с предыдущим днем. Дождей не предвидится, а температура воздуха останется на уровне +14-18 градусов.

По словам заместителя начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Натальи Голени, следом за первым циклоном в Украину придет и вторая волна похолодания.

"Холодный воздух из севера Атлантики будет распространяться через Скандинавию и дойдет до нас. Сначала пройдет один циклон из Скандинавии и приведет к снижению воздуха. Потом еще один циклон будет перемещаться из Германии, через Польшу на Беларусь и на Европейскую территорию России. Это тоже приведет к изменению погодных условий. Осень пришла", – рассказала синоптик в комментарии сайту "Сегодня".

Народный прогноз погоды

24 сентября отмечается день преподобной Феодоры (Федоры) Александрийской. В это время бывают последние грозы перед началом зимы, пишет сайт "Синоптик".

25 сентября почитается память святого Автонома (Артамона), епископа Италийского. В этот день изучали листья березы и узнавали будущую весну: если они желтеют с верхушки – весна будет ранней, а если снизу, то поздней.

26 сентября почитается память святого Корнилия сотника. Считается, что если в этот день пойдет дождь, то погода в ближайшее время будет ненастной.

27 сентября отмечается праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В народе этот день назывался Третьи осенины или Сдвижение (урожай к этому дню должен быть "сдвинут" в амбар). Если 27 сентября дует северный ветер, то лето будет теплым. В народе говорили: "Воздвиженье осень навстречу зиме двигает".

28 сентября почитается память святого Никиты, которого называли Никита Гусепролет: "Гуси летят – зимушку на хвосте тащат". Если гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет – к ранней зиме. Если гуси в этот день полетят, то на Покров будет мороз, а нет, то зима наступит позже.