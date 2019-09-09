Бабье лето продлится не долго: синоптик рассказала, когда в Украине похолодает

Пока погода радует украинцев летним солнцем и теплом, но крадется существенное похолодание

/ Фото: Pixabay

Пока что лето отказывается уходить из Украины – завтра, 10 сентября, ожидается почти 30 градусов. А вот в конце недели придется резкое похолодание. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Завтра огромная масштабная полоса высокого атмосферного давления, которая вытянулась от Атлантики через всю континентальную Европу в Украину, принесет сухую малооблачную солнечную погоду.

"У нас повсюду – бабье лето. Разве что на Закарпатье и в Карпатах некоторые "районные дожди" заявят о своем несогласии с главной антициклональная линией. Температура воздуха в течение дня 24-29 градусов. Ветер в Украине юго-восточный и восточный, 3-8 м/с, на западе и в Приазовье отдельные порывы до 15 м/с", – написала Диденко.

В Киеве вторник будет сухим, малооблачным, днем ожидается около 27 градусов.

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В то же время синоптик предупредила, что в конце недели придет резкое похолодание.

"Молодое бабье лето продлится не вечно, уже в ближайшие выходные погода изменится – станет существенно холоднее … Будем трястись от холода и даже увидим дождь. То есть, ожидается 14-15 сентября существенное похолодание", – добавила она.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

А пока в Украине никак не отступит летняя погода, на Японию обрушился мощный тайфун – авиарейсы отменены, есть погибшие. Тайфун "Факсай" унес жизнь одного человека и еще 36 пострадали.

А на днях ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова, погибли 43 человека. При этом тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Смотрите последствия стихии в сюжете:

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