"Бабье лето" продолжается: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

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В Украине сегодня, 22 октября, будет сухо и тепло. Дождей не ожидается, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ясно. Без осадков. В первой половине дня туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура днем ​​15-20 °, в западных областях до 23 ° тепла", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики рассказали, какая погода будет царить в Киеве и области. В столичном регионе 22 октября осадков не ожидается. В первой половине дня Киев и область будут покрыты туманом. Ветер ожидается переменных направлений, скоростью 3-8 м / с. В столице температура установится на уровне ​​17-19 градусов тепла, в области – 15-20.

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Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на ближайшее время. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7-8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

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Напомним, недавно популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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