Бабье лето у порога: синоптики рассказали, сколько продержатся дожди и когда снова потеплеет

Украина попала под удар влажного фронта, который принесет дожди и снижение температуры, но после этого снова станет сухо и тепло

Со стороны Турции через Черное море в Украину пришел дождливый атмосферный фронт, который затянет тучами всю страну без исключения. Дожди, которые в некоторых регионах начнутся уже в четверг, 6 сентября, продержатся до начала следующей недели. Но уже ко вторнику, 11 сентября, в Украину вернется сухая и очень теплая погода. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

В пятницу, 7 сентября, дождливая погода "продавит" днепровский речной барьер и продвинется дальше на восток страны, захватив практически все левобережье, за исключением нескольких регионов северных и восточных областей. Температурный режим будет разнообразным. Если на западе Украины днем столбики термометров поднимутся до отметки в +22, то в центре, на юге и востоке страны – до +26.

В субботу, 8 сентября, дожди заполонят практически всю Украину. Исключением станут лишь несколько регионов северо-востока и Закарпатье. С дождями придет и некоторое похолодание – температура воздуха опустится на 3-5 градусов.

В воскресенье, 9 сентября, дожди уйдут с западных областей и Волныни. Но температура воздуха там все равно останется на уровне предыдущего дня, воздух прогреется до +20-23 градусов. На остальной территории страны все так же дождливо. Днем воздух прогреется до +20-23.

В понедельник, 10 сентября, по данным синоптиков, дожди останутся лишь в южных регионах Украины. На остальной территории будет сухо и солнечно, и снова потеплеет на 2-4 градуса.

Во вторник, 11 сентября, на всею территорию страны придет сухая и солнечная погода. За исключением Крыма, где все еще возможны дожди. В течение дня потеплеет еще больше, и воздух прогреется до +25 градусов, а на юго-востоке Украины будет и вовсе по-летнему тепло до +27.

Народный прогноз погоды

7 сентября почитается память апостола Тита. В народе святого называли Листопадником, Грибным, и говорили: "Святой Тит последний гриб растит". Именно грибы предсказывали нашим предкам будущую зиму: большой урожай грибов предвещает продолжительную зиму. К этому времени поспевают груши.

8 сентября отмечается день памяти святых Адриана и Наталии. Наши предки заметили, если в этот день холодный утренник, то будет ранняя и холодная зима. В прежние времена этот день был посвящен рябине, она считалась именинницей. Собирали рябину и калину, и примечали: "Большой урожай рябины – к морозу".

9 сентября наши предки погоду осени и зимы определяли по рябине: если она хорошо уродила – к дождливой осени, морозной зиме. Как известно, рябина является ценным питательным и лекарственным растением, поэтому с прежних времен ее активно использовали для лечения простудных заболеваний.

10 сентября почитается память преподобного Саввы Крыпецкого. Наши предки славили урожай, начинались веселые осенние ярмарки. Люди не зря спешили справится с полевой работой, поскольку с этого времени нередко начинались осенние дожди. Если в этот день был слышен гром, то он предвещал теплую осень.

11 сентября отмечается праздник Усекновение главы пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. День 11 сентября завершает лето: "Иван Постный пришел, лето красное увел". Наши предки в этот день следили за журавлями: если с Ивана Постного журавли потянули на юг, то осень будет короткая, а зима – ранняя, пишет сайт "Синоптик"..

Ранее в прогнозе погоды на осень мы писали, что погода становится все более переменчивой, и ближайшие три месяца не окажутся исключением. По словам замдиректора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, сентябрь ожидается теплее обычного на 1—2 градуса: среднемесячная температура составит +14—16 градусов на севере и западе страны, а также +16—18 в остальных регионах.