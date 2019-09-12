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Бабье лето в разгаре – синоптики обещают до +28: какой будет погода в Украине

12 сентября, 09:19

Летняя погода продолжает радовать украинцев, не пуская осенние холода

/ Фото: Pixabay

Сегодня, 12 сентября, на всей территории Украины ожидается солнечная и очень теплая погода, в большинстве областей до 27-28 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных, восточных и северных областях до +28, местами немного свежее – 24-26. Без осадков.

А в центральных и южных областях температура воздуха немного выше – 28-29 градусов и тоже везде сухо и солнечно.

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В Киеве 26-28 и переменная облачность.

Отметим, что на днях синоптики сообщали о надвигающемся похолодание, которое на выходных в Украину должен принести атмосферный фронт из Европы.

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Как сообщали новости "Сегодня", синоптики обещают еще теплый сентябрь, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

Пока в Украине никак не отступит летняя погода, на днях на Японию обрушился мощный тайфун – авиарейсы отменены, есть погибшие. Тайфун "Факсай" унес жизнь одного человека и еще 36 пострадали.

А недавно ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова, на данный момент известно о 50 погибших, но местные власти говорят, что число может существенно увеличиться, так как 2,5 тысячи человек считаются пропавшими без вести. Смотрите о последствиях стихии в сюжете:

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Источник: Сегодня

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