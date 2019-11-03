Бабье лето задержалось еще на неделю: синоптики уточнили прогноз

До конца рабочей недели в Украине будет достаточно тепло, а дожди пройдут лишь в отдельных регионах

/ Фото: Андрей Пындык, Сегодня

Погода в начале новой рабочей недели в Украине будет теплой благодаря атмосферному фронту, пришедшему с юга. По прогнозам Гидрометцентра, теплая погода сохранится в Украине в течение всей недели. На большинстве территорий будет сухо, но местами ожидаются затяжные дожди на несколько суток.

Так, в понедельник, 4 ноября, по всей территории Украины прогнозируют сухую, солнечную и теплую погоду. Дожди возможны лишь на Закарпатье. Температура воздуха в среднем составит +15-17, на юге до +19.

Во вторник, 5 ноября, похолодает на пару градусов. Дожди прогнозируют в некоторых регионах запада и на востоке страны. На остальной территории без осадков и достаточно солнечно. На востоке возможно снижение дневной температуры до +14.

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В среду, 6 ноября, температурный режим будет схожим с предыдущими днями – от +14 до +18 тепла днем. Дожди прогнозируют на западе Украины и в части центральных областей. На остальной территории сухо и солнечно.

В четверг, 7 ноября, дожди, а вместе с ними и снижение температуры на 2-3 градуса, продвинутся вглубь Украины на северные и центральные регионы. Остальные территории страны будут все так же под воздействием теплого фронта с температурой до +16-18.

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В пятницу, 8 ноября, погода будет схожей с предыдущим днем, но с запада зайдет холодный атмосферный фронт и в дождливых областях Украины температура днем опустится до +10. На остальной территории тоже похолодает на 1-2 градуса, но обещают сухую и солнечную погоду.

Уже со второй декады ноября, по прогнозу синоптиков, в Украину придут стандартные заморозки и землю накроет снег. Везде, кроме юга страны, температура опустится ниже нуля.

Тем временем ноябрь в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

А вот зима в Украине будет преимущественно теплой, с большим количеством дней с плюсовой температурой, чем в предыдущие годы. Это последствия изменения климата. Синоптики порадовали прогнозом на зиму-2020.

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