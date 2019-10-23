Бабье лето затянулось: кому вредит аномально теплая осень (видео)

Реклама

С началом "бабьего лета" за четыре дня которого зафиксировали три температурных рекорда, каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускают почки. Все из-за теплой осени. Аграрии хватаются за головы, потому что заморозки синоптики обещают уже на следующей неделе. А там и дожди, и мокрый снег не заставят себя ждать. Какие последствия может иметь весна в октябре? И кому еще вредит осеннее тепло?

Молодые зеленые листья, почки и маленькие "ежики" каштана. Среди голых растений и желто багрового листья крепкое дерево "перепутало" сезоны и снова зацвело. В Ботаническом саду имени Гришко такие перерождения не приветствуют.

"Это явление для растений имеет негативные последствия. Если они зацветут сейчас, то весной они уже цвести не будут. Особенно от этого страдают плодовые деревья, уменьшается количество урожая", – говорит Василий Остапюк, главный садовод ботсада им. Гришка.

Кроме каштанов буйно цветут и рододендроны. Розовые цветочки обильно облепили ветку, в то время, как их сезон – конец мая. Садоводы опасаются: внезапные сильные морозы просто убьют растение.

Держатся изо последних сил и в столичном зоопарке. Медведица Бэби, вместо крепкого сна бегает по своим владениям – гоняет ворон. Зубры и бизоны, из-за плюсовой температуры в конце октября не могут, отрастить шубу.

"Сейчас мы видим, что не все животное в шерстяном покрове и это может ей навредить. Сумма температур не дает возможность, например, медведям впадать в спячку", – говорит Оксана Мороз, ведущая биолог и исследователь акватеррариума Киевский зоопарка.

Тепло не дает покоя насекомым, черепахам и хладнокровным пресмыкающимся.

Больше всего из-за затяжного "бабьего лета" страдают именно рыбы. Температура воды не позволяет обустроиться на зимовку – поэтому до весны могут дожить не все.

Но избежать холодной осени все-таки не удастся.

"С понедельника начнется постепенное снижение температуры. И к 1-2 ноября – уже практически почти зима. Ночью слабый минус и днем температурный фон до 5 градусов тепла", -сообщает Наталья Голеня, ведущий синоптик Украинского Гидрометцентра

Поэтому для коротких юбок и легких пальто у украинцев есть еще неделя. За это же время могут спасти и будущий урожай – оборвать молодые почки.

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на ближайшее время. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7-8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Напомним, недавно популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама