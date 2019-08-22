Бадоев озвучил идею нового формата празднования Дня Независимости

Не будет военной техники, потому что акцент сделают на людях

Алан Бадоев Фото: пресс-служба

Режиссер Шествия Достоинства в День Независимости Украины Алан Бадоеврассказал, что главная идея нового формата празднования заключается в том, что в центре всего должны быть люди, которые что-то сделали для страны, и она ими гордится.

"Вы знаете, что не будет военной техники, потому что акцент мы делаем на тех прекрасных отважных людях, которые этой техникой управляют. Не танк, а танкист, не самолет, а летчик", – заметил он.

Бадоев добавил, что Украину прославляют как военные, так и медики, певцы и музыканты, представители других сфер деятельности.

Режиссер празднования Дня Независимости также отметил, что на Аллее Героев Небесной Сотни будет действо прежде всего о памяти погибших участников Революции Достоинства.

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"О том, что мы не забыли, что молодое поколение должно знать и всегда помнить, что происходило там, и что происходит в стране", – резюмировал он.

В свою очередь, представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение в День Независимости, 24 августа, Марша защитников Украины.

Ранее мы писали, где смотреть онлайн-трансляцию Марша Защитников Украины,

Кроме того, к 28-й годовщине независимости Украины новости "Сегодня" подготовили масштабный спецпроект "Формула Независимости" .

Также ко Дню Независимости состоится премьера фильма "Украина: эволюция достоинства".

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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