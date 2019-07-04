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"Бах", "Гроз" и авантюрист из Подмосковья: блогер рассказал о новых потерях боевиков "Л/ДНР"

4 июля, 04:30

Оккупанты гибнут на передовой и кончают жизнь самоубийством

Василий Каргин - крайний справа / Фото: соцсети
Василий Каргин - крайний справа / Фото: соцсети.

Боевики т.наз. "Л/ДНР" пытаются атаковать украинских военных и несут потери в результате ответного огня, подрываются на минах или даже кончают жизнь самоубийством.

Об этом сообщает проукраинский блогер Necro Mancer на своей странице в Twitter.

Так, блогер сообщает о смерти Владислава Юрченко , уроженца Амвросиевки Донецкой области, который после начала боевых действия на Донбассе переехал с матерью жить в Россию. 19-летний парень погиб 1 июля, при этом обстоятельства его смерти требуют уточнения.

Владислав Юрченко

Судя по обнаруженным в сети данным, еще будучи подростком, Влад несколько раз сбегал из дома, поэтому живущей в подмосковной Лобне матери Юрченко приходилось подавать малолетнего авантюриста во всероссийский розыск.

Кроме того, сообщается о смерти 25-летнего Василия Каргина , уроженца Красного Луча на Луганщине, а потом – жителя Шахтерска Донецкой области, который 30 июня мог стать жертвой суицида, поэтому обстоятельства его смерти также нуждаются в уточнении.

Василий Каргин

Также стало известно о смерти некоего Александра Гаха (позывной "Бах"), уроженца Донецка, который служил в т.наз. "11-м отдельном мотострелковом полку армии ДНР" и погиб 25 июня в районе поселка Октябрь (Верхнешироковское Новоазовского района Донецкой области).

Любопытно, что, как сообщает Центр исследования признаков преступления против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец", пожилые родители теперь уже вечно 44-летнего "Баха" проживают в Боярке под Киевом.

Александр Гах (позывной "Бах")

Также всплыли некоторые подробности гибели 35-летнего жителя Макеевки Донецкой области Алексея Коваленко (позывной "Гроз"). Как стало известно, год назад, 16 июня 2018-го, он подорвался на мине. Судя по позывному, до развязанной Россией войны на Донбассе "Гроз" работал на шахте горным рабочим очистного забоя (гроз). О нем также известно, что Коваленко еще в 2014 году ушел воевать в банду "Сомали".

Алоексей Коваленко ("Гроз")

Напомним, офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщал, что, по итогам июня в подразделениях российско-оккупационных войск "Л/ДНР" были ликвидированы порядка 34 оккупантов и порядка 62 – получили ранения различной степени тяжести. Небоевые потери составили семеро оккупантов (нарушение мер безопасности, смерть в результате болезни, суицид).

Новости "Сегодня" также сообщали об уничтожении боевиков "Л/ДНР" Волка и "Рудика" .


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Тег наемники, оккупанты, боевики Донбасса, потери боевиков, Necro Mancer

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