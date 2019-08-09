Баканов отправился с рабочей поездкой на Донбасс

Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов посетил штаб Операции Объединенных сил в одной из воинских частей, а в поселке Широкино на передовой линии и ознакомился с оперативной обстановкой в регионе. Об этом сообщает пресс-цент СБУ.
Как отмечается в сообщении, руководитель СБУ возложил цветы к могилам и местам гибели сотрудников украинской спецслужбы Александра Хараберюша и Геннадия Беличенко, почтил память Александра Анищенко и Руслана Лужевского.
Кроме того, в рамках двухдневной рабочей поездки в Донецкую область Баканов встретился с коллективом Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, очертив ключевые аспекты реформы Спецслужбы.
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Ранее Иван Баканов заявил, что одним из главных приоритетов работы спецслужбы будет защита бизнеса и борьба с коррупцией.
По его словам, важно не оказывать никакого давления на бизнес и дать ему нормально работать. Он обратился к журналистам с просьбой сообщать о фактах давления на бизнес и предоставлять соответствующие материалы.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский встретился с Иваном Бакановым. Он очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время. Также Зеленский дал поручение замглавы СБУ.
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