Баканов представил нового главу спецподразделения СБУ "Альфа"

На днях Иван Баканов называл ключевые направления работы СБУ, а сегодня глава ведомства представил нового начальника Центра специальных операций СБУ "А" ("Альфа") Сергея Дусика, вручив ему соответствующее удостоверение.

"Желаю успехов, но при этом подчеркиваю – у вас теперь очень ответственная должность. Ведь вы должны всегда быть начеку, чтобы защитить страну в любой момент", – отметил глава СБУ.

Баканов считает очень важным, чтобы новый руководитель "Альфы" поддерживал в коллективе атмосферу уважения, взаимодействия и патриотизма. Также он должен своевременно реагировать на потребности личного состава, чтобы сотрудники Центра спецопераций могли максимально сконцентрироваться на выполнении своих задач.

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В свою очередь Сергей Дусик поблагодарил за поздравление и пообещал приложить все усилия, чтобы деятельность вверенного ему подразделения была еще более эффективной и полезной для государства.

Отметим, что президент Украины на днях назначил Сергея Дусика на должность руководителя Центра специальных операций "А" своим указом. До этого он возглавлял отдел Центра специальных операций "А" в Днепропетровской области. Также Зеленский сменил начальников управлений СБУ сразу в четырех регионах.

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