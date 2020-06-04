Баканов рассказал о "секретных тюрьмах" СБУ и фантазиях российских пропагандистов

В Украине нет никаких "секретных тюрем СБУ", а слухи о системных нарушениях прав человека целенаправленно распространяются с подачи пророссийских пропагандистов. Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, который ранее назвал ключевые направления работы своего ведомства.

"В Украине продолжается война, в том числе гибридная. Мы защищаемся не только от российских пуль, но и от информационных атак и огромной целенаправленной лжи. Поэтому давно привыкли к постоянным "вбросам" о "секретных тюрьмах СБУ". Еще раз подчеркиваю – у Службы безопасности нет никаких секретных тюрем, где якобы кого-то пытают. Это – фантазии российских пропагандистов", - цитирует его слова пресс-служба ведомства.

Глава СБУ подчеркнул, что сегодня в СБУ обращают особое внимание на то, чтобы не допускать проявлений нарушений прав человека или пыток. По его словам, с 2017 года в СБУ действует специальная группа для сотрудничества с международными и правозащитными организациями, которую возглавляет заместитель главы СБУ.

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"Мы подробно изучаем все обращения и доклады Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине. Проводим проверки и при этом откровенно говорим нашим международным партнерам: если вы видите в работе СБУ какие-то нарушения, немедленно обращайтесь в прокуратуру. Все, кто нарушает закон, должны отвечать по закону. И работники Службы безопасности – не исключение", - сказал глава СБУ.

Также новости "Сегодня" сообщали, что более месяца назад в Киеве был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. Его подозревают в совершении разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ России.

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