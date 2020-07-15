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Баканов: СБУ предотвратила три теракта в Украине

15 июля, 17:13

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Иван Баканов рассказал о достижениях спецслужбы в борьбе с терроризмом

Пока Служба безопасности Украины пытается реформироваться, за первую половину 2020 года достигнуты определенные успехи в защите государства – предотвращены три теракта и задержаны несколько человек, причастных к ним.

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Об этом сообщил глава спецслужбы Иван Баканов, передает пресс-служба СБУ.

По его словам, задержаны четыре человека, которые причастны к подготовке террористических атак.

"Бороться не с последствиями преступлений, а противодействовать их совершению – это важный приоритет нашей работы. У каждого украинца должна быть уверенность в том, что он и его родные находятся в безопасности независимо от того, какой он веры, политической принадлежности, или какой у него социальный статус", – сказал Баканов.

Также он отметил, что за шесть месяцев суды вынесли 53 приговора – за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 28 – за террористическую деятельность. Кроме того, 254 иностранцам, причастным к терроризму и деятельности религиозно-экстремистских организаций, запрещен въезд в Украину.

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Напомним, что самой громкой спецоперацией СБУ за последнее время стало задержание генерала СБУ Валерия Шайтанова, работавшего на ФСБ РФ. Его также подозревают в причастности к организации убийства добровольца Адама Осмаева.

Как сообщали новости "Сегодня", в ночь с 14 на 15 июля в Киеве нашли мертвым сотрудника СБУ. Рядом с телом мужчины нашли удостоверение на имя следователя Службы безопасности по особо важным делам Романа Закладного.

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СБУ теракты Иван Баканов

Источник: Сегодня

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