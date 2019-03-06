Узника Кремля Балуха этапируют в "красную" колонию в Твери – Чийгоз

Украинский омбудсмен Денисова пытается получить ответ о том, где именно находится активист

Фото: соцсети.

Узника Кремля Балуха этапируют в "красную" колонию в Твери – Чийгоз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b05/e26/5c4b05e264f82.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b05/e26/5c4b05e264f82.jpg 2019-03-06T15:33:00+02:00 Украина Украинский омбудсмен Денисова пытается получить ответ о том, где именно находится активист

Украинского активиста Владимира Балуха этапируют в одну из "красных" колоний (колония полностью подчиняется приказам администрации. – Ред.). Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чейгоз.

"Последняя информация – это то, что его вывезли из Армавира в одну из колоний Твери. Нужно понимать, что там все зоны – "красные". Пока есть два варианта: либо Балух сможет каким-то образом отправить сообщение, либо мы узнаем, где он находится, через официальные структуры. Потому что определенный срок в любой из колоний длится карантин, а это достаточно изолированное мероприятие", – заявил Чейгоз.

По его словам, украинский омбудсмен Людмила Денисова и консулы в России пытаются получить официальный ответ о том, где именно находится активист.

13 февраля Крымская правозащитная группа сообщила, что Владимира Балуха этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, предположительно, для участия в судебном заседании, его защитники пытались выяснить причины этапирования.

По информации правозащитников, кассационное представление подал заместитель прокурора Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Напомним, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

3 октября 2018 года так называемый "Верховный суд" Крыма смягчил на месяц приговор Балуху, которого ранее Раздольненский райсуд полуострова приговорил к пяти годам колонии и 10 тыс. рублей штрафа.

В октябре 2018 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что после решения так называемого "Верховного суда" о сокращении срока украинскому политзаключенному Балуху он может ходатайствовать об УДО.

Однако 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

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