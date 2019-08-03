За четыре месяца пребывания Владимира Балуха в колонии Торжка его шестой раз закрывают в ШИЗО

Архивное фото: автор Александра Сурган.

Балуха снова отправили в штрафной изолятор https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%85,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%85,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%85,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%85,%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 2019-08-03T20:47:00+03:00 Украина За четыре месяца пребывания Владимира Балуха в колонии Торжка его шестой раз закрывают в ШИЗО

Украинского активиста из Крыма Владимира Балуха, который ранее жаловался на сильные боли в теле, в российской колонии № 4 города Торжок снова поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Как сообщается, Балуха закрыли в ШИЗО 30 июля, он пробудет там 15 суток.

Как отмечают правозащитники, за четыре месяца пребывания Владимира Балуха в колонии Торжка его шестой раз закрывают в ШИЗО, "пытаясь сломить".

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Напомним, что Владимир Балух начал голодовку из-за нечеловеческих условий содержания в российской исправительной колонии, в частности пребывания более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишения права встречи с консулом.

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После удовлетворения требования политзаключенного он прекратил голодовку. 5 июля в колонии № 4 города Торжок (Россия) его посетил украинский консул.

Однако из-за голодовки состояние здоровья активиста из Крыма резко ухудшилось.

Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в декабре 2016 года. Ее сотрудники утверждали, что нашли на чердаке дома, где он живет, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники настаивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.

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