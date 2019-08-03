Балуха снова отправили в штрафной изолятор

Украинского активиста из Крыма Владимира Балуха, который ранее жаловался на сильные боли в теле, в российской колонии № 4 города Торжок снова поместили в штрафной изолятор. Об этом сообщают "Крым.Реалии".
Как сообщается, Балуха закрыли в ШИЗО 30 июля, он пробудет там 15 суток.
Как отмечают правозащитники, за четыре месяца пребывания Владимира Балуха в колонии Торжка его шестой раз закрывают в ШИЗО, "пытаясь сломить".
Напомним, что Владимир Балух начал голодовку из-за нечеловеческих условий содержания в российской исправительной колонии, в частности пребывания более двух месяцев в штрафном изоляторе и лишения права встречи с консулом.
После удовлетворения требования политзаключенного он прекратил голодовку. 5 июля в колонии № 4 города Торжок (Россия) его посетил украинский консул.
Однако из-за голодовки состояние здоровья активиста из Крыма резко ухудшилось.
Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в декабре 2016 года. Ее сотрудники утверждали, что нашли на чердаке дома, где он живет, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники настаивают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
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