Бандиты тоже на карантине: Аваков рассказал, как снизилась преступность

Криминогенная ситуация в Украине за время карантина существенно снизилась. Об этом сообщил на внеочередном заседании Кабинета министров глава МВД Арсен Аваков.

"Регистрация отдельных видов преступлений за время карантина: у нас умышленные убийства уменьшились на 36%, тяжелые телесные повреждения – на 68%, на 30% уменьшились разбои, на 50% – грабежи, кражи – на 41%, мошенничество, хулиганство также уменьшилось", – сказал он.

В свою очередь глава правительства Денис Шмыгаль добавил, почему упала преступность.

"Карантин позитивно повлиял на криминогенную ситуацию в Украине – люди были дома, криминогенная ситуация стала легче, потому что очевидно, что никто не лезет в дома грабить, когда там все сидят по домам. Также и на улицах меньше людей", – подчеркнул премьер.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в середине апреля директор харьковского института социсследований Денис Кобзин говорил, что, если карантин затянется, возможен рост насильственных преступлений. Также отмечается, что тяжких преступлений стало меньше, однако во время эпидемии стало больше мошенников.

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Ранее в Нацполиции заявляли, что в 2019 году было меньше всего убийств в истории Украины. Правоохранители говорят, что меньше стало и грабежей, и разбоев.

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