Банк "Укринком" выплачивает депозиты "сверх лимита" вкладчикам "Укринбанка"

ПАО "Укринком" (ранее "Укринбанк") погашает свои обязательства перед вкладчиками, не гарантированные 200 000 +, в отличие от других банков, которые также были признаны неплатежеспособными и попали под ликвидацию НБУ

Банк "Укринком" выплачивает депозиты "сверх лимита" вкладчикам "Укринбанка" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cc4/f21/5c9cc4f218ca9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cc4/f21/5c9cc4f218ca9.jpg 2019-04-02T08:00:00+03:00 Украина ПАО "Укринком" (ранее "Укринбанк") погашает свои обязательства перед вкладчиками, не гарантированные 200 000 +, в отличие от других банков, которые также были признаны неплатежеспособными и попали под ликвидацию НБУ

Не гарантированные государством денежные вклады (свыше 200 тыс. грн) по-прежнему остаются больной темой для многих украинцев: деньги где-то есть, но не у самих вкладчиков, и ситуация по их возврату воспринимается как бесперспективная. Однако в этом вопросе наметилась подвижка — ПАО "Укринком" (ранее ПАО "Укринбанк", лицензия которого была отозвана НБУ во время банковского кризиса 2015-2017 гг), начал погашать долги своим вкладчиками нестандартным, но результативным способом. Компания уже погасила значимую часть задолженности физических лиц – своих вкладчиков – перед поставщиками коммунальных услуг по ЖКУ во Львовской области на сумму более 402 626,40 грн.

В счет "недошедшей" коммуналки

"Многие украинцы оплачивали через "Укринбанк" коммунальные платежи. И в тот день, когда в банке была введена временная администрация, они не были отправлены по месту назначения. И вот, в 2018 году, мы наконец получили возможность погасить часть задолженности по коммунальным платежам во Львовской области. Так, долги были погашены: ЧАО "Львівобленерго" – 977 платежей на сумму 105 602,75 грн, ПАО "Львівгаз"и ТОВ "Львівгаз збут" – 900 платежей на сумму 273 178,55 грн, КП "Дрогобычводоканал" – 459 платежей на сумму 23 845,1 грн", – рассказывает Ильюченко Алла Николаевна, глава правления ПАО "Укринком".

По словам Аллы Николаевны, изыскать средства удалось из активов, которые были реализованы ПАО "Укринком" и которыми в период работы временной администрации организация не имела возможности самостоятельно распоряжаться до отмены процесса ликвидации банка решением Высшего административного суда Украины в деле №826/5325/16, а также передачи всех соответствующих документов и дел представителями временной администрации ФГВФЛ.

"Если с момента процесса ликвидации, путем введения временной администрации, контроль активов и счетов с целью выплаты депозитов в размере, не превышающем 200 тыс. грн был за ФГВФЛ, то на сегодняшний день активами распоряжаемся мы. А это значит, что мы можем реанимировать активы, привести их в рабочее состояние и реализовать по рыночной стоимости. По нашим подсчетам, активов в 4,5 млрд грн нам хватит, чтобы в полной мере выполнить обязательства перед вкладчиками (3,7 млрд грн, с учетом уже выплаченных ФГВФЛ 1,7 млрд грн)", – комментирует глава правления "Укринком".

Восстановление деловой репутации

По данным ПАО "Укринком" (в прошлом ОАО "Укринбанк"), по состоянию на февраль 2019 года компания погасила около 62% задолженности перед вкладчиками банка, а это более 1 млрд 214 млн грн. Снижать темпы "расплаты с долгами" в "Укринком" не планируют. Наоборот, цель правопреемника "Укринкомбанка" – погасить все долговые обязательства, чтобы иметь возможность вернуться на финансовый рынок Украины, а сделать он может это только (согласно требованиям Нацбанка), выплатив долги, восстановив деловую репутацию и имея уставной фонд 5 млн евро в гривневом эквиваленте.

Напомним, что "Укринбанк" – один из "старожилов" на финансовом рынке. Лицензию финучреждения отозвал Нацбанк, как у неплатежеспособного, не последнюю роль в этом сыграл факт наличия части активов на территории, которая с началом войны стала неподконтрольной Украине. Банку так и не дали шанс выкарабкаться и остаться на плаву, несмотря на то, что тогда руководство банка нашло инвестора, который был готов докапитализовать банк на 1 млрд грн и план реанимации банка был утвержден с НБУ.

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