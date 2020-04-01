Банкир-театрал, финансировал памятники актерам: что известно о погибшем Федоре Шпиге

На трассе Киев – Чоп в смертельном ДТП погиб бизнесмен Федор Шпиг – один из основателей банка "Аваль". Ему было 64 года. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Житомирской области, авария произошла 31 марта на 215-м километре автотрассы примерно в 14:00.

"На автодороге М-06 Киев – Чоп возле села Романовка Новоград-Волынского района водитель, 1956 года рождения, находясь за рулем автомобиля Mercedes, потерял управление – и транспортное средство перевернулось в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте. Еще одна пассажирка в тяжелом состоянии была госпитализирована в центральную городскую больницу Новоград-Волынского района", – уточнили в полиции.

Как уточнили в полиции, погибла на месте 67-летняя жительница Киевской области, а госпитализирована также жительница Киевской области 83 лет.

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Федор Иванович Шпиг родился 30 января 1956 года в селе Кобижча Бобровицкого района Черниговской области.

В 1976 году окончил Киевский судостроительный техникум по специальности "техник-конструктор". В 1984-м окончил Киевский институт народного хозяйства по специальности "экономист". Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Управление деятельностью коммерческого банка".

До того как заняться банковским делом, работал техником-конструктором в ЦКБ "Ленинская кузница" (1978) и старшим инженером-конструктором объединения "Броварымебель" (1979).

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С 1982-го по 1991-й занимал должность управляющим делами ЦК ЛКСМУ.

В 1991 году Федор Шпиг стал начальником управления кредитных ресурсов АБ "Инко", а в марте 1992-го возглавил правление АКБ "Аваль". По данным портала LIGA, нынешний глава Национального банка Украины Яков Смолий начинал свою деятельность банкиром именно в "Авале". В 2005 вместе с партнерами Шпиг продал банк австрийской группе Raiffeisen.



В рейтинге журнала "Новое время" и Dragon Capital ТОП-100 самых богатых украинцев Федор Шпиг занимал 42-е место, имея состояние 142 млн долларов.

Избирался народным депутатом Верховной Рады Украины III-V созывов (1998-2007).

Профинансировал строительство ряда памятников в Киеве. В частности, актерам Николаю Яковченко и Леониду Быкову, а также героям "Золотого теленка" (Паниковскому) и фильма "За двумя зайцами". Был председателем попечительского совета Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Был женат, воспитывал двоих сыновей.

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