Бард, Тунгус и Хасан: стали известны имена уничтоженных на Донбассе российских наемников

В центре - Анатолий Бабошин («Бард»)

На линии соприкосновения на Донбассе началось очередное обострение ситуации, вследствие которого местные боевики и российские наемники несут ощутимые потери.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает проукраинский блогер Necro Mancer.

3 октября стало последним днем жизни для российского наемника – 37-летнего Анатолия Бабошина (позывной "Бард") из Брянска. О наемнике известно, что он служил в банде "Патриот", позже вошедшей в состав полка охраны т.наз. "республиканской государственной службы охраны ДНР", являлся членом т.н. "Союза Добровольцев Донбасса".

В 2004-м году он окончил Брянский госуниверситет им. Петровского, потом служил в воинской части 73864 (Ковров Владимирской области РФ), в учебке которой готовили связистов и механиков-водителей для бронетехники.

Анатолий Бабошин ("Бард")

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2 октября был уничтожен российский наемник Александр Батутемиров ("Тунгус") из Астрахани, обстоятельства смерти которого требуют уточнения.

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По данным центра "Миротворец", 48-летний "Тунгус" воевал в Украине шестой год. Еще в июне 2014-го он получил ранение головы при попытке прорыва на таможенном переходе "Довжанский" при разрыве мины.

Александр Батутемиров ("Тунгус")

1 октября был ликвидирован Сергей Корчиевский ("Керч"). По данным центра "Миротворец", 29-летний Корчиевский служил в банде "Оплот", позже переименованной в т.н. "5-й мотострелковую бригаду ДНР". Кроме того, он успел поработать у боевиков заведующим складом ГСМ.

Сергей Корчиевский ("Керч")

Кроме того, Necro Mancer сообщает, что 28 сентября был уничтожен 36-летний Евгений Алешин из Макеевки Донецкой области (неподконтрольная Украине территория), обстоятельства смерти которого требуют уточнения.

Евгений Алешин – крайний слева

Как стало известно, 9 сентября был ликвидирован некий Андрей Каел (позывной "Хасан"), являвшийся командиром группы 2-го отряда спецназа разведуправления т.наз. "республиканской гвардии ДНР", служивший в чине лейтенанта.

До войны на Донбассе Каел жил в Краматорске Донецкой области (подконтрольная Украине территория), потом пошел к боевикам служить рядовым в т.наз. "1-й славянской бригаде".

Андрей Каел ("Хасан")

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что офицер ВСУ рассказал о новых потерях боевиков на Донбассе .

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