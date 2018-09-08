Бархатный сезон на курортах Украины: что почем

Осенью можно полечиться в Трускавце, попробовать вино на Одесчине или бюджетно слетать в Турцию

Лето пролетело, но впереди еще — бархатный сезон, чтобы отлично отдохнуть, избежав чрезмерной жары, скопления народа и пиковых цен. Какие маршруты наиболее востребованы и где можно отдохнуть подешевле, выяснила "Сегодня".

За грязью и вином

По словам экспертов, осенью наши соотечественники предпочитают отдыхать в родной стране и желательно вблизи гор.

"Многие едут в Карпаты лечиться целебными водами и грязями: в Трускавец, Сходницу и Моршин", — рассказал нам директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук. Повод — сезон сбора урожая винограда, праздники дегустации молодых вин и бюджетные цены на отдых. "Во второй половине сентября — в октябре цены ощутимо снижаются из-за уменьшения количества отдыхающих", — говорит Царук.

Это подтверждают и предложения туроператоров: например, недельный отдых с питанием на двоих в Пилипце можно найти всего за 2900 грн. Однако за оздоровление придется выложить больше: 7 ночей на двоих в Сходнице будет стоить уже около 3500 грн, а в Трускавце и того дороже — 5300 грн. Популярны в сентябре и экскурсионные туры выходного дня.

"Народ тянет во Львов из-за культурных событий и фестивалей и в Каменец-Подольский — местный замок очень популярен", — говорит Царук.

Автобусный уикенд во Львове обещают организовать за 800 грн "с носа", а в Черновцах — за 900 грн.

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Пляжи и море

Для тех, кто не успел летом съездить к морю, есть шанс попасть туда осенью.

"Сентябрьское море на Одесчине еще теплое, к тому же там в начале осени проходит сбор винограда и различные гастрономические праздники", — отмечает Царук.

И хотя в самой Одессе цены не спешат падать, в области бюджетный отдых вполне возможен.

"За той же Затокой цены становятся ниже на 20—30%, чем в высокий сезон", — говорит Царук.

Так, семь дней проживания на базе отдыха в Затоке стоят всего 2400 грн. Впрочем, на старых турбазах можно найти жилье и подешевле — за 100—150 грн в сутки. Есть смысл ехать и на Азовское море: в Бердянск, Кирилловку или на Арбатскую стрелку. Тут отдых еще дешевле — в Бердянске неделя для двоих в небольшом отеле будет стоить около 1700—2100 грн. Но без питания.

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За границу

Наиболее востребованными "бархатными" странами остаются Турция, Египет, Черногория и Кипр.

"В "бархат" сюда просят подобрать тур чаще всего", — рассказывает турагент Наталия Анищенко.

Но подчеркивает: сэкономить удастся, только если ехать в октябре — до конца сентября цены на туры снижаются очень незначительно.