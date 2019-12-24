Барин чаек попил, холопы в экстазе: в сети поиздевались над поездкой Путина в Крым

Никто не знает, сколько офицеров ФСО пробовало чаек перед Путиным

/ Фото: kremlin.ru

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Президент РФ Владимир Путин, который первым проехал на поезде в Крым по Керченскому мосту , чтобы открыть т.наз. пассажирское железнодорожное сообщение материковой части России с оккупированным полуостровом, попил чаю в поезде.

Видео этого момента журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал на своей странице в Twitter, после чего хозяин Кремля был жестко высмеян в сети.

Одни комментаторы с ностальгией вспоминали времена, когда в дорогу брали вареную курицу, завернутую в фольгу, пили по 50 грамм "за знакомство", нарезали палку колбасы или ожидали проводницу с беляшами.

Другие комментаторы интересовались: сколько офицеров Федеральной службы безопасности пробовало чай перед тем, как его выпил Путин.

Третьи – указывали за низкое качество укладки железнодорожного полотна и существенное раскачивание вагона поезда на небольшой, по сути, скорости.

А один из посетителей странички Смирнова иронично откликнулся на пропутинские комментарии: "Барин чаёк попил, холопы в экстазе".

Напомним, у Владимира Зеленского отреагировали на приезд Путина в Крым . Как говорится в заявлении представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, визит президента РФ на оккупированный полуостров является незаконным, как, собственно, и запуск туда с территории России железнодорожного сообщения.

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