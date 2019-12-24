Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

Барин чаек попил, холопы в экстазе: в сети поиздевались над поездкой Путина в Крым

24 декабря, 04:30

Никто не знает, сколько офицеров ФСО пробовало чаек перед Путиным

/ Фото: kremlin.ru

Реклама

Президент РФ Владимир Путин, который первым проехал на поезде в Крым по Керченскому мосту , чтобы открыть т.наз. пассажирское железнодорожное сообщение материковой части России с оккупированным полуостровом, попил чаю в поезде.

Видео этого момента журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал на своей странице в Twitter, после чего хозяин Кремля был жестко высмеян в сети.

Одни комментаторы с ностальгией вспоминали времена, когда в дорогу брали вареную курицу, завернутую в фольгу, пили по 50 грамм "за знакомство", нарезали палку колбасы или ожидали проводницу с беляшами.

Другие комментаторы интересовались: сколько офицеров Федеральной службы безопасности пробовало чай перед тем, как его выпил Путин.

Третьи – указывали за низкое качество укладки железнодорожного полотна и существенное раскачивание вагона поезда на небольшой, по сути, скорости.

А один из посетителей странички Смирнова иронично откликнулся на пропутинские комментарии: "Барин чаёк попил, холопы в экстазе".

Напомним, у Владимира Зеленского отреагировали на приезд Путина в Крым . Как говорится в заявлении представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, визит президента РФ на оккупированный полуостров является незаконным, как, собственно, и запуск туда с территории России железнодорожного сообщения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Крым поезда троллинг Владимир Путин Керченский мост

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видео
Расследование убийства Павла Шеремета: все подробности, фото и видеоУкраина
Ощадбанк закроет сотни отделений: детали
Ощадбанк закроет сотни отделений: деталиЭкономика
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 год
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 годЭкономика
Месяц закону об автокреслах: водители нашли уловку, но оштрафованных уже десятки
Месяц закону об автокреслах: водители нашли уловку, но оштрафованных уже десяткиАвто
У нас остались считанные годы: погодная аномалия в Украине взбудоражила ученых
У нас остались считанные годы: погодная аномалия в Украине взбудоражила ученыхУкраина
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...