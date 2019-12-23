Батарейки на переработку вот-вот отправят впервые в истории Украины: видео

20 тонн батареек уже этой зимой отправятся на переработку за границу. Это беспрецедентное событие. Ведь раньше в Украине ни одна организация не гарантировала реальную переработку. Кто поддержал инициативу и чем грозит выброшенная на свалку батарейка, выяснили новости "Сегодня".

Тысяча батареек в пластиковых бочках ожидают переработки. Первую в истории Украины.

Люба Колосовська, глава проекта "Батарейки, сдавайтесь!":

"Это будет завод Гринуэй в Румынии. Мы его выбрали по соотношению цена-качество для Украины".

В помещении, где хранят батарейки, желательно находиться в респираторе. Здесь стоит едкий запах нашатырного спирта. Он образуется в результате химической реакции батареек двух различных типов. Но гораздо опаснее запаха вредные вещества, которые попадают в почву. Одна выброшенная батарейка способна загрязнить 16 квадратных метров земли и сделать их полностью неплодородными на 50 лет. Риски есть и для человека.

"Часть батареек содержат тяжелые металлы: ртуть, кадмий, свинец. Когда они разносятся грунтовыми водами на расстоянии, то попадая в пищу (а тяжелые металлы могут всасываться с пищей), они могут попасть даже в организм человека и вызывать различные хронические заболевания", – отмечает глава проекта "Батарейки, сдавайтесь!".

Средняя цена переработки одной тонны – 400 евро, но вместе с логистикой и оформлением сумма возрастает вдвое. Поддержать финансово экоинициативу взялись производители батареек и торговые сети. Цены за это обещают не повышать.

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Андрей Збаранский, коммерческий директор компании дистрибьютора:

"Очень многих интересует вопрос: поменяется ли цена при утилизации батареек. Нет, на конечных потребителей оно никоим образом не повлияет".

До этого в Украине сбора батареек, который гарантирует переработку, не было. Теперь "настоящий" от "псевдо" можно отличить по ярким контейнерами с изображением зверушек.

"Подумали и решили создать концепцию с животными, которые будут помогать и добавлять какую-то эмоцию", – говорит дизайнер Александр Колодько.

Сейчас на складах хранят 80 тонн батареек. Впрочем, первой партией в Румынию отправят только 20.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Одесской области построят завод по переработке мусора. Предприятие будет перерабатывать по 55 тонн в сутки и не навредит окружающей среде.

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