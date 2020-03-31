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  1. Последние новости Украины

#БатькиВДОМА: звезды ТВ попросили пожилых украинцев строго соблюдать карантин

31 марта, 12:23

Екатерина Степаненко

Амбассадоры Фонда Рината Ахметова рассказали, как они справляются с разлукой с родными и близкими

Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина" выпустили серию роликов, призывающих пожилых людей соблюдать правило номер один во время карантина – оставаться дома. В роликах под общим названием #БатькиВДОМА участвуют ведущие телеканала "Украина" – амбассадоры Фонда Рината Ахметова – Игорь Пупков, Олег Панюта и Григорий Герман.

"Моя мама всегда со мной разговаривает и почти целует экран, когда я в эфире. Скучает, потому что мы на расстоянии. Этот ролик посвящается всем мамам", – написал ведущий программы "Сегодня" Игорь Пупков, презентуя на своей странице в Facebook ролик с собой в главной роли.

Звезда теленовостей Олег Панюта отметил, как важно держать связь с родителями и убеждать их не выходить из дома.

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Видео: Сегодня

В рамках социальной кампании #БатькиВДОМА Фонд Рината Ахметова также создал фоторамки для Facebook.

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Вы можете добавить рамку на свою аватарку двумя способами:

  • С компьютера. Заходите по ссылке https://www.facebook.com/profilepicframes. В поиске пишите: #БатькиВдома.
  • С телефона. Нажимаете на свою аватарку, выбираете "Добавить рамку" и пишете в поиске #БатькиВдома.

Но не только телеведущие призывают людей оставаться дома. Ранее новости "Сегодня" писали о том, что мировые звезды на карантине запустили флешмоб. Дэвид Бекхэм, Элтон Джон и другие призвали фанатов самоизолироваться.

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видео карантин Фонд Рината Ахметова телеканал Украина

Источник: Сегодня

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