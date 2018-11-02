Батуринской трагедии 310 лет: как российское войско зверски убило 14 тысяч украинцев

Петру I не понравилось, что шведский король признавал украинское государство, и отправил на штурм Батурина 20 тысяч солдат

Залитый кровью и похоронен под пеплом – сегодня исполняется 310 лет со дня трагедии в Батурине. 14 тысяч украинцев погибли от сабель войска Петра I, которое ворвалось в столицу гетмана Мазепы. Жуткие открытия археологов свидетельствуют: московское войско не жалело ни младенцев, ни стариков.

Два военных гиганта – Шведская и Российская империи – в начале XVIII века готовились к сражению в Украине. Согласно Переяславским соглашениям, Гетманщина должна была быть под протекцией России. Но Петр I отдал Украину на откуп самой мощной в то время армии в Европе. Иван Мазепа находился вне резиденции и, чтобы сохранить украинские села, решился заключить соглашение с Карлом XII. Тот гарантировал свободу, а взамен просил убежища для своих войск на пути к Смоленску.

"Шведский король не собирался устанавливать здесь свои правила. Никакого закрепощения людей, признавались границы украинского государства, Мазепу он называл пожизненным князем Украины обоих берегов Днепра", – рассказала Карина Солдатова, старший научный сотрудник заповедника "Гетманская столица".

Ярости Петра не было предела. На Батурин он бросил 20 тысяч царских драгун – они окружили казацкие укрепления. Со шведами в свою столицу отправился и гетман. Когда Мазепа спешил в Батурин, под стены его цитадели пришло войско Петра I. Командующий Александр Меньшиков потребовал, чтобы казаки сдались. На это требование те ответили залпом из пушек. Казаки завели крестьян в цитадель и взялись за оружие. Артиллеристы и стрелки не давали Меньшикову ни единого шанса. Однако российские головорезы узнали от предателей казаков о тайном ходе в город. Ворвавшись в крепость подземными ходами, российские войска рубили всех без разбора. Об этом свидетельствуют археологические находки.

"На костях прослеживаются следы колющих ударов, рубящих ударов, частично кости опаленные" – рассказывает историк.

Батурин был уничтожен дотла. Ни кладбища, ни отдельных могил не было, только стихийные захоронения и слой пепла.

"Как рассказывают шведские историки, которые были в ставке Карла XII и встретили Батурин выжженным, было довольно много луж крови, то есть город был красный от крови, также пахло телами, которые разлагались. И это вспоминал потом шведский король и это записали шведские историки", – рассказала Солдатова.

Осквернение Батурина положило конец предварительным договоренностям Богдана Хмельницкого на Переяславской раде о союзе с Москвой. Как свидетельствуют некоторые исторические источники, Мазепа плакал, когда добрался к пожарищу. С Батурина началось уничтожение украинской государственной элиты, торговые пути пошли в обход Украины, русский царизм существенно ограничил права казацкой старшины. Сейчас крепость – единственная в Европе реконструирована деревянная цитадель.

Как сообщалось, сегодня президент Украины Петр Порошенко почтил память жертв тысяч украинцев, которых жестоко убили более 300 лет назад российские войска. Он отметил, что и современная Россия продолжает орудовать своими "проверенными методами" и сейчас.