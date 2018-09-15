Базовые учебники для первоклассников готовы на 100% – МОН

Сегодня, 12:02

Буквари, учебники по математике и курсу "Я исследую мир" до 1 октября доставят в школы

Фото: nus.org.ua
Фото: nus.org.ua

Министерство образования завершило выпуск базовых учебников для первоклассников и передало их для распространения по областям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Для нас важно, чтобы учебники по базовым предметам – буквари, учебники по математике и курса "Я исследую мир" – пришли в школу быстрее, чтобы учителя могли с ними ознакомиться и начать работу с детьми. Всего 2 недели на доставку – нормальный срок, учитывая опыт предыдущих лет, то есть учебники должны быть в школах до 1 октября," – заявила глава министерства Лилия Гриневич.

До 1 октября у первоклассников продолжается предусмотренный программой адаптационный период, все необходимые материалы для которого имеются у преподавателей, а в учебниках не возникает необходимости. 

Ранее Лилия Гриневич призвала педагогов и школьников 5 и 10 классов пользоваться на протяжении полтора месяца электронной библиотекой МОН из-за "дефицита" учебников. 

Также накануне нового учебного года в Минобразования признали: в Украине сложная ситуация с поборами в школе — их требуют все чаще и чаще. Министр Лилия Гриневич разослала письмо директорам школ и начальникам местных управлений образования, в котором отметила, что ни один из педагогов не имеет права требовать от родителей учеников деньги на школьные нужды.

Отметим, что почти полмиллиона первоклассников испробуют на себе в этом году реформы образования. Проект называется "Новая украинская школа". Сайт "Сегодня" разбирался, какой будет украинская школа по-новому, и какие нововведения.
школа, учебники, материалы, гриневич, министерство образования

Вы сейчас просматриваете новость "Базовые учебники для первоклассников готовы на 100% – МОН". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

pixabay.com

Непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады

13 Сентября, 01:45

В Минздраве напомнили, что сейчас в Украине наблюдается вспышка кори

Украина

Фото: pixabay

В Кабмине указали на дискриминацию в школьных учебниках

9 Июня, 04:30

Экспертиза показала вопиющие случаи
Загрузка...

Украина

В Минобразования подвели итоги проведения первого ВНО

23 Мая, 03:28

Всего организацию и проведение ВНО по математике обеспечивали 18 859 человек

Донбасс

Скриншот

В Донецке школьникам распечатывают учебники и скидываются на зарплаты уборщицам

13 Сентября, 16:17

Родителей вынуждают распечатывать электронные учебники с флэшек
Загрузка...