Базовые учебники для первоклассников готовы на 100% – МОН

Буквари, учебники по математике и курсу "Я исследую мир" до 1 октября доставят в школы

Министерство образования завершило выпуск базовых учебников для первоклассников и передало их для распространения по областям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Для нас важно, чтобы учебники по базовым предметам – буквари, учебники по математике и курса "Я исследую мир" – пришли в школу быстрее, чтобы учителя могли с ними ознакомиться и начать работу с детьми. Всего 2 недели на доставку – нормальный срок, учитывая опыт предыдущих лет, то есть учебники должны быть в школах до 1 октября," – заявила глава министерства Лилия Гриневич.

До 1 октября у первоклассников продолжается предусмотренный программой адаптационный период, все необходимые материалы для которого имеются у преподавателей, а в учебниках не возникает необходимости.

Ранее Лилия Гриневич призвала педагогов и школьников 5 и 10 классов пользоваться на протяжении полтора месяца электронной библиотекой МОН из-за "дефицита" учебников.

Также накануне нового учебного года в Минобразования признали: в Украине сложная ситуация с поборами в школе — их требуют все чаще и чаще. Министр Лилия Гриневич разослала письмо директорам школ и начальникам местных управлений образования, в котором отметила, что ни один из педагогов не имеет права требовать от родителей учеников деньги на школьные нужды.

Отметим, что почти полмиллиона первоклассников испробуют на себе в этом году реформы образования. Проект называется "Новая украинская школа". Сайт "Сегодня" разбирался, какой будет украинская школа по-новому, и какие нововведения.