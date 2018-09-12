Бедные наши: почему украинские депутаты зарабатывают в разы меньше зарубежных коллег
На деле доходы нардепов вдвое больше оклада
Хотя украинцы считают, что наши депутаты получают "огромные тыщи", многие из них вполне справедливо жалуются на низкую оплату труда по сравнению с зарубежными коллегами. Оклад украинского парламентария составляет 17,6 тыс. грн, то есть около 550 евро. В то время как самые малооплачиваемые депутаты в ЕС имеют почти 2500 евро. "Сегодня" сравнила покупательскую способность слуг народа в разных странах, выяснив, действительно ли наши депутаты мало что могут себе позволить.
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Где больше
Как рассказала "Сегодня" старший экономический аналитик Офиса финансового и экономического анализа в Верховной Раде (ОФЕА) Алла Иващенко, в Европе самые большие доходы — у глав конституционных монархий.
"Королева Великобритании Елизавета II ежемесячно получает 7,262 млн евро. Это в 3455 раз превышает среднюю зарплату британцев по стране — 2102 евро. Это фантастические цифры. Для сравнения: члены правительства Британии зарабатывают 7394 евро в месяц, а премьер — 14 352 евро", — говорит экономист.
Столь высокие доходы Елизавета II получает неслучайно: в 2017-м она заработала 87 млн евро. Большую часть этих средств составляет суверенный грант — годовой процент прибыли от имущества, которое находится в собственности короны. Это независимая компания, которая уже больше 200 лет управляет коммерческой недвижимостью, землями венценосной семьи. Сейчас королева получает 25% от гранта ежегодно (было 15%) и использует эти средства, например, для ремонта Букингемского дворца. Также Елизавета имеет персональные доходы от имущества и земель, что находятся в прямом владении. Есть и другие источники доходов, например, прибыль от инвестиций.
В странах с другими формами правления зарплаты зависят от фактически выполняемых чиновником обязанностей.
"Так, в парламентской Германии канцлер зарабатывает 25 тыс. евро в месяц, а президент — лишь 17 833 евро в месяц. При этом в странах, где утверждена президентская республика — другая картина. В частности, в Португалии глава государства получает 6523 евро ежемесячно, а глава правительства — 4892 евро", — уточняет Иващенко.
Доходы и цены
Как уточнил глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, на деле доходы нардепов почти вдвое больше оклада — за счет надбавок и других доплат на депутатскую деятельность, то есть более 1000 евро. Это меньше, чем за рубежом, но почти в 4,5 раза выше средней зарплаты по Украине (см. инфографику).
Для сравнения: в Латвии и Словении депутат имеет 3,5 средней зарплаты по стране, в Германии — 2,8. При этом на свою зарплату наш депутат может купить, к примеру, 260 кг отборной свинины, или 10 ящиков марочного украинского вина, или за полгода накопить на авто украинского производства, а за 3 года — на однушку площадью около 50 кв. м в столичной новостройке. Депутат Сейма на свой заработок купит 650 кг свинины, 28 ящиков вина, на новую машину будет копить также полгода, а аналогичной квартирой в спальном районе Варшавы обзаведется также спустя 3 года. Наконец, депутат Бундестага за свою зарплату купит 320 кг мяса, 80 ящиков вина, автомобиль купит всего через 2 месяца, а квартиру в Берлине — за 3 года.
"В развитых странах зарплата парламентария не может быть выше средней по стране больше чем в 3—4 раза. А у нас даже официальные доходы слуг народа (с доплатами) превышают ее в 4,5 раза. И это при том, что экономическое положение Украины намного хуже, чем Германии или Польши. Вот когда экономика будет расти не на 2% в год, а на 6—8%, тогда можно поднимать вопрос о росте зарплат нардепов", — резюмировал Забловский.
Напомним, ранее сообщалось, что в Раде хотят фильтровать бесполезные законопроекты-спам.
Также мы писали о том, почему нардепы переносят принятие важных законов с одной сессии на другую.
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