Бедные наши: почему украинские депутаты зарабатывают в разы меньше зарубежных коллег

Хотя украинцы считают, что наши депутаты получают "огромные тыщи", многие из них вполне справедливо жалуются на низкую оплату труда по сравнению с зарубежными коллегами. Оклад украинского парламентария составляет 17,6 тыс. грн, то есть около 550 евро. В то время как самые малооплачиваемые депутаты в ЕС имеют почти 2500 евро. "Сегодня" сравнила покупательскую способность слуг народа в разных странах, выяснив, действительно ли наши депутаты мало что могут себе позволить.

Где больше

Как рассказала "Сегодня" старший экономический аналитик Офиса финансового и экономического анализа в Верховной Раде (ОФЕА) Алла Иващенко, в Европе самые большие доходы — у глав конституционных монархий.

"Королева Великобритании Елизавета II ежемесячно получает 7,262 млн евро. Это в 3455 раз превышает среднюю зарплату британцев по стране — 2102 евро. Это фантастические цифры. Для сравнения: члены правительства Британии зарабатывают 7394 евро в месяц, а премьер — 14 352 евро", — говорит экономист.

Столь высокие доходы Елизавета II получает неслучайно: в 2017-м она заработала 87 млн евро. Большую часть этих средств составляет суверенный грант — годовой процент прибыли от имущества, которое находится в собственности короны. Это независимая компания, которая уже больше 200 лет управляет коммерческой недвижимостью, землями венценосной семьи. Сейчас королева получает 25% от гранта ежегодно (было 15%) и использует эти средства, например, для ремонта Букингемского дворца. Также Елизавета имеет персональные доходы от имущества и земель, что находятся в прямом владении. Есть и другие источники доходов, например, прибыль от инвестиций.

В странах с другими формами правления зарплаты зависят от фактически выполняемых чиновником обязанностей.

"Так, в парламентской Германии канцлер зарабатывает 25 тыс. евро в месяц, а президент — лишь 17 833 евро в месяц. При этом в странах, где утверждена президентская республика — другая картина. В частности, в Португалии глава государства получает 6523 евро ежемесячно, а глава правительства — 4892 евро", — уточняет Иващенко.

Доходы и цены

Как уточнил глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, на деле доходы нардепов почти вдвое больше оклада — за счет надбавок и других доплат на депутатскую деятельность, то есть более 1000 евро. Это меньше, чем за рубежом, но почти в 4,5 раза выше средней зарплаты по Украине (см. инфографику).

Для сравнения: в Латвии и Словении депутат имеет 3,5 средней зарплаты по стране, в Германии — 2,8. При этом на свою зарплату наш депутат может купить, к примеру, 260 кг отборной свинины, или 10 ящиков марочного украинского вина, или за полгода накопить на авто украинского производства, а за 3 года — на однушку площадью около 50 кв. м в столичной новостройке. Депутат Сейма на свой заработок купит 650 кг свинины, 28 ящиков вина, на новую машину будет копить также полгода, а аналогичной квартирой в спальном районе Варшавы обзаведется также спустя 3 года. Наконец, депутат Бундестага за свою зарплату купит 320 кг мяса, 80 ящиков вина, автомобиль купит всего через 2 месяца, а квартиру в Берлине — за 3 года.

"В развитых странах зарплата парламентария не может быть выше средней по стране больше чем в 3—4 раза. А у нас даже официальные доходы слуг народа (с доплатами) превышают ее в 4,5 раза. И это при том, что экономическое положение Украины намного хуже, чем Германии или Польши. Вот когда экономика будет расти не на 2% в год, а на 6—8%, тогда можно поднимать вопрос о росте зарплат нардепов", — резюмировал Забловский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде хотят фильтровать бесполезные законопроекты-спам.

Также мы писали о том, почему нардепы переносят принятие важных законов с одной сессии на другую.