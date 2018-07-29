Бегать за справками больше не придется: в Украине хотят создать единый госреестр

Нардепы хотят упростить украинцам доступ к данным из открытых реестров. В Раде зарегистрировали законопроект "О публичных электронных реестрах", который предусматривает постепенное объединение данных из более чем 350 госреестров в единую базу. Авторы законопроекта уверены, что такой ход поможет сэкономить госбюджет и повысит скорость получения админуслуг.

Согласно тексту законопроекта, основой Единого реестра станут базы данных демографического реестра, госреестра юрлиц, физлиц и Госземкадастр. Кроме них в базу войдут и другие каталоги: о движимом имуществе, об имущественных и неимущественных правах, нормативные акты, судебные решения, доверенности, коммунальные реестры и многие другие.

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Объединенные реестры будут обмениваться данными в режиме "е-запрос — е-ответ", а из каждого отдельного каталога можно будет смотреть и искать данные из других. Контролировать работу будет система е-взаимодействия. Она будет создавать общие массивы данных, исключать дубли (одинаковую информацию) и фиксировать все операции (поисковые запросы, изменение информации и др). За услуги реестра придется платить, но тарифы останутся прежними (например, выписка из Госземкадастра все также обойдется в 53 грн). Если закон примут, он вступит в силу с начала 2021 года.

Причин принять закон много. По данным Госагентства по вопросам е-правительства, сегодня в стране работают более 350 госреестров (их регулируют 190 разных подзаконных актов). Данные часто дублируются, а это усложняет предоставление админуслуг и влечет за собой лишние траты.

"Только на поддержку 25 госреестров из казны тратят более 500 млн грн в год. Около 45% средств направляют на закупку запчастей для серверов", — отмечают авторы законопроекта и добавляют, что документ позволит сократить расходы минимум на 15%.

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Простых украинцев "материнский" реестр избавит от необходимости бегать за справками в разные ведомства или заходить на десятки сайтов, а позволит получить услугу или данные оперативно и в одном месте.

Эксперты опасаются, что закон приведет к массовым кражам информации.

"Если раньше аферисту нужно было возиться со взломом нескольких систем, то в этом случае достаточно будет взломать одну", — говорит эксперт по компьютерной безопасности Павел Косякин.

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Похожее мнение и у главы департамента киберполиции Сергея Демедюка: