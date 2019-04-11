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Бекиров и Абдуллаев в тяжелом состоянии: Денисова рассказала о политзаключенных крымчанах

Сегодня, 11:17

Содержание одного из крымчан в СИЗО может закончится для него летальным исходом, отмечает омбудсмен

Людмила Денисова
Людмила Денисова. Фото: Facebook
Бекиров и Абдуллаев в тяжелом состоянии: Денисова рассказала о политзаключенных крымчанах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ef7/c48/5caef7c48e8ea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ef7/c48/5caef7c48e8ea.jpg Украина Содержание одного из крымчан в СИЗО может закончится для него летальным исходом, отмечает омбудсмен

После массовых задержаний в оккупированном Крыму некоторые из политзаключенных испытывают серьезные проблемы со здоровьем. Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова рассказала о ситуации с крымскими татарами Эдемом Бекировым и Теймуром Абдуллаевым.

Отметим, что 10 апреля т.н. "суд" в Симферополе оставил под стражей Бекирова, хотя он инвалид первой группы, у него диабет, болезнь сердца, отсутствует нижняя конечность. Она осудила решение оккупантов.

"Он требует постоянного приема лекарств и перевязок. Его многочисленные заболевания несовместимы с пребыванием в стенах СИЗО. Тяжелое состояние Эдема Бекирова фактически подтверждается и российским омбудсменом Татьяной Москалькова, которая в ответ на мое письмо сообщила, что в этом месяце Эдема Бекирова направят для проведения медицинского обследования в Главное бюро медико-социальной экспертизы Крыма с целью "установления группы инвалидности". Я осуждаю это судилище над гражданином Украины. Дальнейшее содержание его в условиях СИЗО может привести к фатальным последствиям", – написала Денисова в Facebook.

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Также она сообщила, что у политзаключенного Теймура Абдуллаева ухудшилось состояние здоровья. Его адвокат говорит, что у задержанного крымского татарина, которого перевезли в Россию, воспаление лицевого нерва и проблемы с ухом – он практически не слышит

"Состояние его будет только ухудшаться, если не будет медицинского вмешательства. Я обратилась к уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову с просьбой оказать содействие в предоставлении надлежащей медицинской помощи Теймуру Абдуллаеву", – подчеркнула украинский омбудсмен.

Напомним, что российские силовики провели массовую облаву на крымскотатарских активистов. В результате были проведены не менее 25 обысков в домах крымских татар якобы по делу радикальной организации "Хизб ут-Тахрир". Смотрите об этом в видеосюжете.


В свою очередь крымский активист рассказал о задержании. По словам адвоката Эдема Семедляева, троих крымских татар – Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Владлена Абдулкадырова – жестоко избили, вывезли в лес, отобрали их деньги и личные вещи.

Также читайте в материале "Сегодня", что нужно знать о необъявленной войне Кремля против крымских татар.

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Тег Крым, Денисова, политзаключенные, крымские татары, Бекиров

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