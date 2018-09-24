Беларусь увеличит количество войск на границе с Украиной

В Погранслужбе будут воссозданы специальные боевые подразделения – маневренные группы, которые существовали в прежние годы

Численность белорусских пограничников будет увеличена за счет перераспределения общих штатов силовых ведомств. Об этом сообщил в понедельник, 24 сентября, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась по итогам встречи с президентом РБ Александром Лукашенко.

По его словам, Лукашенко заявил о целесообразности укрепления границы с Украиной путем увеличения числа пограничников.

"У нас в стране повышается численность силовиков в целом. Это требование принято к исполнению, - сказал он. – Назрела объективная необходимость. Там, где надо, нужно усиливаться, особенно на южном направлении. Исходили из того, что мы добавляем людей, и они должны пойти туда, где идет выполнение боевых задач".

Зась отметил, что в первую очередь будут усилены заставы. "На большинстве наших застав это нужно делать, чтобы обеспечить своевременное реагирование. В разных количествах – от 3-5 до 8-10 человек. Смотрели по каждой заставе, изучали местность, протяженность водных преград, болот", – рассказал он.

Кроме того, сообщил секретарь Совбеза Беларуси, в органах погранслужбы будут воссозданы специальные боевые подразделения – маневренные группы, которые существовали в прежние годы.

"Сегодня шел разговор по численности этих групп. Президент потребовал дополнительного обоснования этой численности. Там не должно быть никаких тыловиков, вспомогательных людей. Там должно быть чисто боевое воинское формирование", - сказал Зась.

Он отметил, что с 2014 года без изменения численности Госпогранкомитета были сформированы более двух десятков новых пограничных застав и постов. "Из них 18 – на украинской границе, был сформирован Мозырский погранотряд. И все это делали без увеличения общей численности, за счет перераспределения, – сказал он. - Такая работа должна быть продолжена".

Ранее сообщалось, что Лукашенко не доволен тем, что Россия не помогает своему союзнику наращивать военную мощь, а занимается модернизацией только своей армии.