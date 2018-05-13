Белорусские медики прооперировали одного из пострадавших в ДТП

Сегодня, 22:07

После стабилизации состояния он переведен в Брестскую областную больницу

gaibrest.by
gaibrest.by

Белорусские медики прооперировали одного из пострадавших в ДТП под Каменцом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Ребенок, который после аварии находился в крайне тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сегодня был прооперирован в Каменецкой ЦРБ. В связи с тем, что мальчик получил сочетанную травму, в операционной работали несколько бригад врачей. Помощь ему оказана в полном объеме, после стабилизации состояния он переведен в Брестскую областную больницу", – проинформировали в пресс-службе.

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Ранее в Брест были перевезены еще пятеро ребят. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Члены республиканского консилиума работают с каждым ребенком и корректируют его лечение.

Как сообщалось, в результате ДТП в Беларуси на трассе "Каменец – Шерешево Свислочь", в которое попала юношеская футбольная командапогиб 12-летний ребенок- гражданин Украины

Ранее в МИД Украины подтвердил информацию о шестерых пострадавших в ДТП в Беларуси детях, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
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