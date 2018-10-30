Белорусские наемники ЧВК "Вагнер" получают новые паспорта на родине и награды в России – расследование

Белорусские наемники российской частной военной кампании "Вагнер" не только не скрывают своего участие в боевых действиях на Донбассе и в Сирии, но и получают новые паспорта в Беларуси, узнали журналисты Белсата.

Согласно расследованию, среди наемников из Беларуси фигурирует 42-летний Владимир Куриненко, которого Служба безопасности Украины идентифицировала как командира т.н. "1-го взвода 3-й разведывательно-штурмовой роты".

По данным журналистов, Куриненко участвовал в войне в Сирии в составе российской ЧВК "Вагнер". Его племянник – Эдвард Давыдов – также является "вагнеровцем".

Согласно источникам Белсата, Давыдов присоединился к ЧВК "Вагнер" в апреле 2015 года под позывным "Гусар" после того, как под предлогом "поехать на заработки" выехал в Краснодарский край (именно под Краснодаром, в Молькино, находится база "Вагнера").

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По словам соседей Давыдова, "вагнеровец" приезжает в Беларусь регулярно. Последний раз его видели на прошлой неделе. А в феврале 2016 года, уже будучи в статусе боевика ЧВК Вагнера, он получил новый паспорт.

Новый белорусский паспорт в октябре 2016 года выдали и Александру Ступницкому, который на тот момент уже успел повоевать на Донбассе и в Сирии, получить боевое ранение в районе Пальмиры и государственную награду РФ, пишет Белсат.

Согласно источнику, белорус получил российский Орден мужества с формулировкой "за участие в оперативно-разведывательных и специальных мероприятиях в районе Пальмиры".

Еще один белорусский наемник – Руслан Бабинин – примерно после 2015 года попал в ряды "вагнеровцев".

Ранее стало известно, что в рядах частной военной компании "Вагнер", созданной на базе бывших военнослужащих различных родов войск и специальностей, которые уже отошли от официальных военных дел и пытаются заработать деньги другим способом, воевали около 5 тысяч человек.

Кроме того, СБУ установила и идентифицировала более 200 наемников ЧВК "Вагнера" из которых не менее 80 погибли и более 100 были ранены 7 февраля 2018 года в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в ходе столкновения американских сил и российских наемников.