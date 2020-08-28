Белорусы не смогли попасть в Украину из-за нового решения Кабмина – СМИ

Украинское правительство пересмотрело дату закрытия границ, люди узнали об этом уже в аэропорту

Несколько граждан Беларуси не смогли улететь в Украину. Причиной стало закрытие границы для иностранцев из-за второй волны коронавируса. Кабинет министров пересмотрел ранее озвученную дату – 29 августа. Новое постановление, которое вышло вечером 27 августа, предусматривает закрытие границы с полуночи 28 августа. Об этом сообщает TUT.BY.

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Ольга и ее коллеги купили билеты до Одессы несколько дней назад, о том, что улететь в Украину не получится, они узнали у стойки регистрации на рейс.

"Уже у стойки началась какая-то паника. Оказалось, что прямо сейчас появилось какое-то постановление о том, что иностранцев не пускают в Украину. В итоге никого, кроме украинцев, не пустили на борт. Часть пассажиров, которых успели зарегистрировать, с самолета сняли", – рассказала Ольга.

Владислав также не смог улететь в Украину. Он летел в Киев, собирался несколько недель работать оттуда.

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В тренде Украина закрыла въезд для иностранцев до конца сентября

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"Наш рейс должен был отправиться в 22.40, прибытие в 23.40. Я приехал в аэропорт около 21 часа. Поначалу девушка на стойке говорила нам, что не знает подробностей, мол, ей сказали белорусов не пускать, она и не пропускает. Потом появился какой-то мужчина, который зачитал текст постановления Кабмина Украины, где были перечислены категории граждан, которые могут пересечь границу", – рассказал Владислав.

По его словам, на борт пустили граждан Украины и тех, кто имел приглашение на работу.

Ранее сообщалось, что запрет на въезд иностранцев в Украину будет действовать до 28 сентября.

Напомним, в Украине до 31 октября включительно продлили действие адаптивного карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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