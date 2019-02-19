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"Белые балаклавы" готовили провокацию на выборах: в СБУ рассказали о сорванном плане РФ

Сегодня, 12:36

Радикалы одной из организаций планировали захват административных зданий в регионах Украины, отметил Кононенко

Фото: Сегодня
"Белые балаклавы" готовили провокацию на выборах: в СБУ рассказали о сорванном плане РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/bdc/3ec/5c6bdc3ec7544.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/bdc/3ec/5c6bdc3ec7544.jpg Украина Радикалы одной из организаций планировали захват административных зданий в регионах Украины, отметил Кононенко

Служба безопасности раскрыла планы России по вмешательству в украинские выборы с помощью радикальной организации "Белые балаклавы", которая готовила срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы СБУ Виктор Кононенко.

По его словам, скрывающийся за пределами страны, но сохраняющих паспорт гражданина Украины, Николай Дульский организовал в интересах РФ как минимум шесть акций по дестабилизации ситуации. По его словам, радикалы планировали захват административных зданий в регионах Украины, организацию массовых протестов и уличных беспорядков.

"Сегодня мы расскажем о срыве очередных деструктивных планов РФ на примере одного из проектов дестабилизации ситуации – проект так называемой "Белой балаклавы", члены которой, действуя по указанию из Москвы, с осени 2018 года готовили срыв избирательного процесса сразу после окончания первого тура выборов президента Украины", – заявил Кононенко.

Представитель СБУ подчеркнул, что есть информация о подготовке спецслужбами РФ ряда планов и схем по дестабилизации ситуации в Украине в 2019 году путем использования народных протестов.

Как сообщалось, вчера глава СБУ Василий Грицак раскрыл "религиозные" планы России по вмешательству в выборы. Также он сообщил, что провокации организовываются российскими спецслужбами с оккупированных территорий Донбасса.

Напомним, ранее глава Службы внешней разведки Украины Егор Божок рассказывал, что спецслужбы РФ получили 350 миллионов для вмешательства в украинские выборы. По его словам, деньги будут направлены на проплату фейковых новостей и подкуп, организацию провокаций, протестов, внутриполитического давления на руководство государства, а также для подготовки кибератак.

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Тег выборы

Вы сейчас просматриваете новость " "Белые балаклавы" готовили провокацию на выборах: в СБУ рассказали о сорванном плане РФ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

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