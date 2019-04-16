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Березовец извинился перед послом Франции за шутку о пожаре в Нотр-Даме

Сегодня, 13:59

Французов шокировал горящий Собор Парижской Богоматери, а украинский политолог еще и "подлил масла в огонь"

Тарас Березовец. Фото: facebook.com/taras.berezovets
Тарас Березовец. Фото: facebook.com/taras.berezovets.

Политический эксперт и журналист Тарас Березовец извинился перед посолом Франции в Украине Изабель Дюмон за шутку про пожар в Соборе Парижской Богоматери. Свое извинение он опубликовал в Twitter.

Он сожалеет, что привязал пожар в Соборе, который шокировал всю Францию, к украинской политике.

"Я хотел бы заявить, что мой пост о трагедии в Нотр-Даме был неуместным. Нотр-Дам – это жемчужина всемирного наследия, и, конечно же, привязка его к украинским выборам могла повредить чувствам многих людей. Я хотел бы еще раз извиниться перед Изабель Дюмон. Это был тяжелый урок", – написал Березовец.

Напомним, Березовец попал в скандал из-за шутки о кандидате в президенты Владимире Зеленском и пожаре в Нотр-Даме. Причиной стали вот эти слова, которые уже удалены с его странички в соцсети: Вообще Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец (где проходила встреча) полыхнуть". На это резко отреагировала французский посол.
 

Изабель Дюмон. Фото: посольство Франции

Пожар в Нотр-Даме возник вечером 15 апреля, около 18:50.Отметим, что сотни спасателей, работавших на тушении легендарной святыни, делают все возможное, чтобы огонь не вспыхнул снова, заливая водой тлеющие элементы здания. По словам смотрителей собора и культурологов, оценить ущерб сейчас невозможно, поскольку речь идет не о какой-то стоимости строительных материалов или конструкций. Огонь уничтожил уникальные средневековые элементы здания, внутреннюю отделку, элементы конструкции, которые создавались сотни лет назад и сохранились до наших дней. Читайте все подробности пожара в Соборе Парижской Богоматери.


(c) 2019 Thomson Reuters

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Тег Франция, посол, шутка, нотр-дам де пари, березовец, дюмон , Собор Парижской Богоматери

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