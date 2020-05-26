Бескровная хирургия косоглазия

Ведущий эксперт клиники по лазерной коррекции Екатерина Ковригина рассказывает подробно о технологии

За последнее время основной тенденций развития мировой хирургии является внедрение технологий для быстрого, щадящего и бескровного выполнении оперативных вмешательств.

Офтальмология всегда была и остается наиболее быстроразвивающейся отраслью медицины и конечно же внедряет новейшие технологи в проведение хирургических вмешательств, в том числе и использует технологию бескровной хирургии.

- Екатерина, расскажите о методе бескровной хирургии и на чем он основан?

В нашей клинике "Британский офтальмологический центр" мы предлагаем пациентам уникальный способ устранения проблем косоглазия методом "холодного разреза" за счет использования радиоволновой хирургии.

Принцип действия основан на том, что радиосигнал, передаваемый активным электродом, вызывает дегидратацию клеток и вследствие этого – рассечение тканей либо их коагуляцию.

- В чем состоит преимущество бескровной хирургии для ваших пациентов?

Преимущество данной методики в том, что радиоволновая хирургия обеспечивает более точные и ровные разрезы, без давления и натяжения тканей:

процесс заживления значительно ускоряется,

практически отсутствует кровотечение за счет одновременной коагуляции сосудов,

минимизируется рубцевание, а также существенно снижаются болевые ощущения как во время операции, так и в послеоперационный период.

- Кому же показано применение именно бескровной хирургии?

Стоит отметить, что работа на мышцах глаза очень деликатная и ювелирная. Высокое качество проведенной операции позволяет избежать осложнений (рубцеваний, деформаций) и нарушения функции глазодвигательный системы глаза. Так сказать – результат на лицо. Именно поэтому данный метод бескровной хирургии показан абсолютно всем и в любом возрасте.

- В каком случае невозможно обойтись без радиоволновой хирургии?

В клинике "Британский офтальмологический центр" проводятся сложные реконструктивные операции, порой связанные с исправлением неудачных предыдущих операций и именно в этих случаях мы настоятельно рекомендуем бескровную хирургию! Эта методика позволит исправить проблему и гарантирует исключительный косметический эффект.

Даже первичная хирургия, особенно у детей, с исключением кровоизлияний позволит выполнить лечение на высоком уровне, а главное – минимизирует болезненные ощущения у ребенка, что позволит сохранить нужный комплаенс.

К тому же современный динамичный мир требует от пациента быстрой реабилитации и социализации после проведенной операции – все это возможно в "Британском офтальмологическом центре" с технологией бескровной хирургии.

- Ксения, расскажите, где еще в офтальмологии применяется радиоволновая хирургия?

Да конечно, радиоволновая хирургия нашла широкое применение в хирургии придаточного аппарата глаза.

В своей практике мы используем бескровную хирургию также при проведении блефаропластики, кантопластики, при лечении заворота/выворота век, удалении доброкачественных новообразований кожи век и конъюнктивы.

Как вы понимаете, это уже является отраслью пластической хирургии, и метод, который мы применяем в "Британском офтальмологическом центре", позволяет удовлетворить требования наших пациентов в достижении максимального функционального и эстетического эффекта!

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