Беспилотник США провел разведку у берегов Крыма и России

Сегодня, 09:21

Американский дрон вылетел с турецкой базы и долетел аж до границ РФ и Грузии

Беспилотник США. Фото: twitter.com/CivMilAir
Беспилотник США. Фото: twitter.com/CivMilAir

Американский беспилотник RQ-4A Global Hawk совершил разведывательный полет у берегов оккупированного Крыма, а также вдоль побережья России. Об этом сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilAir в Twitter.

"Беспилотник совершил полет над Черным морем на высоте 54 тыс. футов (более 16 км). Он пролетел вдоль побережья Крыма", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что после крымского побережья американский дрон полетел к берегам России до границы с Грузией.

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Отметим, что, возможно, эта разведка связана с вчерашними учениями российских кораблей, которые открыли огонь у берегов оккупированного Крыма. Военный РФ отработали навыки артиллерийских стрельб.

Напомним, что американский беспилотник регулярно совершает разведку в районе оккупированных территорий. Так, например, последний раз такой полет был зафиксирован 11 февраля, когда RQ-4B Global Hawk провел разведку на Донбассе и в Крыму.
Россия, США, Крым, разведка, беспилотник

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"Сегодня"

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