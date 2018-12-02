Бесплатная правовая помощь и гендерное равенство: что это такое и как работает в Украине

В Украине готовятся внедрять стратегию гендерного равенства в сфере бесплатной правовой помощи. Большинство тех, кто обращается за правой помощью – женщины. Сексистские высказывания, дискриминация, домашнее насилие – все это стало неотъемлемой частью нашего общества, и потому закрывать глаза на проблему нельзя. Сайт "Сегодня" решил разобраться, в чем суть бесплатной правовой помощи, кто может ее получить, и почему женщины в Украине до сих пор остаются одним из незащищенных слоев населения.

Бесплатная правовая помощь: что о ней нужно знать

Закон о бесплатной правовой помощи (БПП) в Украине начала работать относительно недавно – в 2011 г., собственно говоря, именно тогда и появилась сама система. В документе указано, что это правовая помощь, которая гарантируется государством и полностью, либо же частично, осуществляется за счет государственных денег. Всего есть два уровня бесплатной правовой помощи:

первичный уровень предполагает, что человеку, который обратился за помощью, будет предоставлена информация и консультация, а также юристы составят необходимые заявления, жалобы и т.д.

вторичный уровень распространяется на защиту человека, представление его интересов в судах, а также на составление документов процессуального характера.

Сейчас в стране есть 551 точка доступа к бесплатным правовым услугам. Полный перечень таких учреждений с адресами и телефонами доступен на сайте Министерства юстиции. Можно обратиться по телефону их горячей линии, либо же прийти непосредственно в бюро и попросить помощи там.

По словам министра юстиции Павла Петренко, по состоянию на июль 2018 г. в Украине 2300 граждан были полностью оправданы по уголовным делам, где их интересы представляли адвокаты БПП.

Право на получение первичной правовой помощи есть абсолютно у всех, кто живет на территории Украины или же приехал сюда на законных основаниях. А вот уже получить вторичную правовую помощь могут далеко не все, а только:

люди, чей среднемесячный доход не превышает размера двух прожиточных минимумов, инвалиды, дети-сироты, дети, которые пострадали от вооруженных конфликтов;

внутренне перемещенные лица и те, кто только обратился с заявлением, чтобы их поставили на учет внутренне перемещенных лиц;

люди, к которым применялось административное задержание и арест;

люди, которые считают задержанным, согласно с положениями уголовного процессуального;

люди, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей;

лица, на которых распространяется действие Закона Украины "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите";

лица, в уголовных процессах в отношении которых в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины защитник привлекается следователем, прокурором, следственным судьей или судом для осуществления защиты по назначению или проведения отдельного процессуального действия, а также лица, осужденные к наказанию в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или ограничения свободы;

ветераны войны;

К слову, возможность получить вторичную правовую помощь появилась только в 2015 г. Общее количество людей, которые могут воспользоваться вторичной правовой помощью в Украине составляет около 8,6 млн (около 20% от всех граждан).

В целом, согласно результатам исследования, которое проводилось Украинской хельсинской группой, в местные центры бесплатной правовой помощи только в 2016 г. обратилось 275 тыс. человек. Больше всего людей было в Днепропетровской области – 28,7 тыс. человек, а меньше всего в Закарпатской – 4807.

Стоит отметить, что больше половины тех, кто обращается в центры бесплатной правовой помощи, составляют женщины. Многие из них страдают от домашнего насилия, но боятся об этом говорить.

От домашнего насилия ежегодно страдает более миллиона украинок

Насилие в семьях – очень распространенная в нашей стране проблема. Согласно данным ООН, в Украине ежегодно от домашнего насилия страдает более 1,1 млн девушек. Так, только в 2017 г. в Национальную полицию поступили десятки тысяч заявлений о таких фактах.

"Проблема домашнего насилия является очень серьезной. Даже официальные цифры говорят, что в прошлом году было около 130 или 150 тыс. таких обращений в органы Национальной полиции Украины. Но, по нашим оценкам, обращается не более 10% пострадавших", – комментирует ситуацию Катерина Левченко, президент общественной организации "Ла Страда Украина".

Большинство женщин молчит о том, что в семьях они сталкиваются с моральным и физическим давлением. Но ни к чему хорошему это не приводит.

"Ежедневно во всем мире от рук близких и родственников погибает 137 женщин. Эти шокирующие данные ООН, к сожалению, касаются и Украины. Наша общая цель – сделать так, чтобы женщины чувствовали себя защищенными, были уверены, что получат помощь в случае нарушения их прав", – отметил директор Координационного центра по предоставлению правовой помощи Алексей Бонюк.

Для того, чтобы обеспечить равные права для всех, в системе бесплатной правовой помощи была инициирована и разработана стратегия "Равные партнеры", которая направлена на то, чтобы разрушить гендерные стереотипы, предубеждения, и дать одинаковые возможности как мужчинам, так и женщинам.

Стратегия гендерного равенства: что это и как будет работать

Алексей Бонюк поясняет, что женщины стабильно составляют большинство клиентов, которые обращаются за бесплатной правовой помощью, именно поэтому системе нужно комплексное понимание потребностей женщин в сфере правосудия, чтобы эффективно реагировать на проблемы, с которыми они сталкиваются, и решать их.

"Права человека – это прежде всего равные возможности. Две трети клиентов системы – это женщины. И перед нами стоит амбициозная, но достижимая цель – преодоление дисбаланса между потребностями наших клиенток и несправедливостью, с которой они сталкиваются. И эти потребности, и вызовы усиливаются ситуацией, в которой находится Украина – фактически в состоянии внешней вооруженной агрессии, когда в стране около 2-х миллионов граждан являются внутренне перемещенными лицами, и большинство из них – это женщины и дети", – сказал Бонюк.

В Минюсте рассказывают, что программа будет осуществляться по двум направлениям:

правопросветительство: для женщин, детей будут проводиться тематические мероприятия, печататься информационные материалы;

повышение квалификации сотрудников системы по предоставлению правовой помощи, а также адвокатов, которые сотрудничают с системой БПП.

"Планируется проведение широкой информационной кампании. Это очень актуально. С начала года в центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи поступило только 146 обращений от людей, пострадавших от домашнего насилия. То есть, создается впечатление, что люди либо не знают о возможности получить юридическую помощь, либо, по каким-то причинам, не могут или боятся обращаться в центры", – поясняет Елена Синчук, заместитель директора Координационного центра по предоставлению правовой помощи.

На конференции, посвященной внедрению новой стратегии, Катерина Левченко рассказала, что сейчас главным приоритетом является усиление защиты от преступлений, которые совершаются на почве дискриминации, ненависти.